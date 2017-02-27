Вітаюсь со всіма!
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Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27
Кот шеволіт вусами
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:34
То есть нальют кучу бабла? Их это может вполне устроить. Для того они и банк мутили, чтоб бабло заграбастать. Интересно, что на это скажет МВФ.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:41
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:44
Вообще-то, все эти ворюги от бени до жеваги, бахматого вора, православной с..ки, кауффманов с грановскими, лгуна, молодого дарования (правда, оно в москве) должны сидеть за решеткой. А так это профанация.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:49
Недалековидность.
Из кризиса будем выходить 1-3 года. Кроме этого заводы стоят в США . Сейчас все будут ждать скидки или дефляцию доллара .
Если Вы купите сейчас дорого по одной цене, а мне завод сделает скидки оптом -50%. То вы не продадите свой товар долго , можете выбросить на мусорное и закрыть бизнес, сейчас никто массового покупать ничего не будет . Скидки все будут ждать минимум до нового года.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пылесос тянет из пересичного по снижающемуся курсу, карантин будет продолжаться как АТО, неплохой план для оздоровления.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:05
Ну может дадут 1.75 ярда первого транша,а надо отдавать в мае 1 ярд гарантий от 2015-го года плюс проценты.
Вот например вчера напечатали эквивалент 700 мио долларов,а ведь до этого были траншики и по 6 и по 10 ярдов,так это много или мало МВФ даст в июне?
Я удивляюсь по форуму сколько нарисовалось грндеполюдей,будете под 10-11% брутто открывать на год депо? Не ссыкотно?
Поторопитесь,ведь НБУ вчера говорил,что пора снижать ставку,ему понравилось!
Столица 26.80 на 26.85 и выше,количество заявок куплю продам примерно одинаковое,люди знают цену словам шмыгалей и их хозяев и не тупят,есть гривна,отовариваются)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:11
Это просто чудесно,всё по чеснаку,украл 5.5 ярдов,значит должен получить компенсацию,он говорил,что 2 ярда его устроит,хотя может захочет улучшенную моральную компенсацию,наверное украл пять,значит надо ещё накинуть 5 и по рукам.
Это победа!!!
МВФ выкуси от напёрсточников((((((((((((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по курсу идём точь в точь с 2019 годом
поэтому, раньше декабря 2020 года думать о покупке никомуненужного - правильное решение
могу поспорить с оформлением у нотариуса на 1 тыс $
только олешки сейчас покупают никомуненужный
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 13 тра, 2020 15:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33
Ну вони ж не дурні там сидять і всі процеси у нас бачать . Якщо бабло віддадуть з державного бюджету якимсь спеціальним макаром - їм може глибоко плювати ?
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