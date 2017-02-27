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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5399540054015402

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:40

  Yuri_61 написав:по курсу идём точь в точь с 2019 годом
поэтому, раньше декабря 2020 года думать о покупке никомуненужного - правильное решение
могу поспорить с оформлением у нотариуса на 1 тыс $

только олешки сейчас покупают никомуненужный


Под сцену провалимся?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:42

  Puente написав:
Ну вони ж не дурні там сидять і всі процеси у нас бачать . Якщо бабло віддадуть з державного бюджету якимсь спеціальним макаром - їм може глибоко плювати ?

Ну не знаю,они там будут затылок чесать и думать.
Но Бутусов и Фурса правильно говорили,что они всё поняли со шмыгалями и их повадырями и махнули на бандитов рукой,но дядя Сэм остаётся другом украинского народа,именно поэтому дадут немножко денег,ровно столько,сколько надо отдать по долгам МВФ.

Вот такие пироги малята,не надо сильно радоваться и бежать в пьяном угаре сдавать валюту,МВФ например дал денег летом 2014-го,а вот зимой был курс не 11.8,а 25 и выше(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:43

  mephala написав:
  budivelnik написав:сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн,
зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн,
ПДВ – 32,3 млрд грн,
рентних платежів – 32,2 млрд грн,
дивідендів – 20,8 млрд грн та інші.
При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.
Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
А тепер ще раз і самостійно
Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд
Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн
Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває.
Це хоч ясно?
чукча не читає чукча лише пише? знову нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік
дядя-ти дурак?
Сам порахувати можеш?
Якщо сплатив податку на Прибуток 22,3 млрд при ставці у 18% - сам в стані порахувати розмір бази оподаткування(прибутку)?
22,3 млрд/0,18 =123,9 млрд грн-прибуток
  mephala написав:а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
А які проблеми
123,9 млрд - прибуток
32,2 млрд - рентні платежі
ПДВ =20% від(123,9+32,2)= 31 млрд(вийшло в мене)-32,2 млрд (офіційно заплатили)
Не вирішили сплатити , а вже давно сплатили
податок на Прибуток - 22,3 млрд
дивіденти__________ - 20,8 млрд
Залишок у Нафтогазу - 123,9-22,3-20,8=80,8 млрд ( приблизно 3 млрд доларів про які Нафтогаз і заявляв)

Таким чином
Виручка в 2019 році Нафтогазу становила
123,9(брудний прибуток)+32,2(рентні платежі)+32,3(ПДВ)=188,4 млрд грн
З яких
32,2+32,3+22,3+20,8=107,6 млрд грн - вже виплачені
А долю 80,8 млрд грн буде вирішувати власник Нафтогазу-Держава Україна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Будет ли обвал курса, падение ВВП - чего ждать гражданам?

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С ув.

Навіщо, ви зтерли моє повідомлення за вчора?
І шо там дивитися, можете зі мною взяти інтерв'ю я вам більше розповім.
Будете зтирати мої повідомлення на форумі, я забаню вас в ютубі, не треба мене чіпати, якщо я витратив свій час, щрб тут щось написати, то це було важливе для всіх, навіть для вас і вашого експерта!
Якщо ви не цінуєте мій час, то хоча б цінуйте своїх форумчан.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 13 тра, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:48

  proftpd66 написав:
  Yuri_61 написав:по курсу идём точь в точь с 2019 годом
поэтому, раньше декабря 2020 года думать о покупке никомуненужного - правильное решение
могу поспорить с оформлением у нотариуса на 1 тыс $

только олешки сейчас покупают никомуненужный


Под сцену провалимся?


кто окажется неправ, тот пусть публично признается на этом форуме, что он лошара.
Я же утверждаю. что в 2020 году будет повторение почти один в один курса 2019г (т.е. под конец года дно 23
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................13.05.2020..............14.05.2020
дата розрахунку................12.05.2020..............13.05.2020
Євро...................................29,0843....................29,0291
Долар США........................26,7947....................26,6897
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Близкие к рынку источники утверждают, что НБУ появлялся с покупками еще до условного открытия. После утреннего кофе опустились на копейку, а дальше опять не пустил регулятор. После 11, когда на рынок стали выходить клиентские заявки, начался очень плавный рост, в который, похоже, рынок не очень верит, о чем говорит расширение спреда до 3 копеек. За 40 минут выросли на 2 копейки.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки, снова сузив спред до 2 копеек. После обеда снизились еще на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.1132 (-9) +57
2018 - 26.1980 (+0) +49

2017 - 26.4743 (0*)
2016 - 25.4522 (+14)
* Стабильность 2017 обусловлена рабочей субботой 13 мая.
Сибарит
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