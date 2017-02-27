Под сцену провалимся?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:40
Под сцену провалимся?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:42
Ну не знаю,они там будут затылок чесать и думать.
Но Бутусов и Фурса правильно говорили,что они всё поняли со шмыгалями и их повадырями и махнули на бандитов рукой,но дядя Сэм остаётся другом украинского народа,именно поэтому дадут немножко денег,ровно столько,сколько надо отдать по долгам МВФ.
Вот такие пироги малята,не надо сильно радоваться и бежать в пьяном угаре сдавать валюту,МВФ например дал денег летом 2014-го,а вот зимой был курс не 11.8,а 25 и выше(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:43
дядя-ти дурак?
Сам порахувати можеш?
Якщо сплатив податку на Прибуток 22,3 млрд при ставці у 18% - сам в стані порахувати розмір бази оподаткування(прибутку)?
22,3 млрд/0,18 =123,9 млрд грн-прибуток
А які проблеми
123,9 млрд - прибуток
32,2 млрд - рентні платежі
ПДВ =20% від(123,9+32,2)= 31 млрд(вийшло в мене)-32,2 млрд (офіційно заплатили)
Не вирішили сплатити , а вже давно сплатили
податок на Прибуток - 22,3 млрд
дивіденти__________ - 20,8 млрд
Залишок у Нафтогазу - 123,9-22,3-20,8=80,8 млрд ( приблизно 3 млрд доларів про які Нафтогаз і заявляв)
Таким чином
Виручка в 2019 році Нафтогазу становила
123,9(брудний прибуток)+32,2(рентні платежі)+32,3(ПДВ)=188,4 млрд грн
З яких
32,2+32,3+22,3+20,8=107,6 млрд грн - вже виплачені
А долю 80,8 млрд грн буде вирішувати власник Нафтогазу-Держава Україна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47
Навіщо, ви зтерли моє повідомлення за вчора?
І шо там дивитися, можете зі мною взяти інтерв'ю я вам більше розповім.
Будете зтирати мої повідомлення на форумі, я забаню вас в ютубі, не треба мене чіпати, якщо я витратив свій час, щрб тут щось написати, то це було важливе для всіх, навіть для вас і вашого експерта!
Якщо ви не цінуєте мій час, то хоча б цінуйте своїх форумчан.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 13 тра, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:48
кто окажется неправ, тот пусть публично признается на этом форуме, что он лошара.
Я же утверждаю. что в 2020 году будет повторение почти один в один курса 2019г (т.е. под конец года дно 23
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................13.05.2020..............14.05.2020
дата розрахунку................12.05.2020..............13.05.2020
Євро...................................29,0843....................29,0291
Долар США........................26,7947....................26,6897
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Близкие к рынку источники утверждают, что НБУ появлялся с покупками еще до условного открытия. После утреннего кофе опустились на копейку, а дальше опять не пустил регулятор. После 11, когда на рынок стали выходить клиентские заявки, начался очень плавный рост, в который, похоже, рынок не очень верит, о чем говорит расширение спреда до 3 копеек. За 40 минут выросли на 2 копейки.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки, снова сузив спред до 2 копеек. После обеда снизились еще на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.1132 (-9) +57
2018 - 26.1980 (+0) +49
2017 - 26.4743 (0*)
2016 - 25.4522 (+14)
* Стабильность 2017 обусловлена рабочей субботой 13 мая.
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