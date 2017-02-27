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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5399540054015402

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 325
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
20
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
14%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:40

  Yuri_61 написав:по курсу идём точь в точь с 2019 годом
поэтому, раньше декабря 2020 года думать о покупке никомуненужного - правильное решение
могу поспорить с оформлением у нотариуса на 1 тыс $

только олешки сейчас покупают никомуненужный


Под сцену провалимся?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:42

  Puente написав:
Ну вони ж не дурні там сидять і всі процеси у нас бачать . Якщо бабло віддадуть з державного бюджету якимсь спеціальним макаром - їм може глибоко плювати ?

Ну не знаю,они там будут затылок чесать и думать.
Но Бутусов и Фурса правильно говорили,что они всё поняли со шмыгалями и их повадырями и махнули на бандитов рукой,но дядя Сэм остаётся другом украинского народа,именно поэтому дадут немножко денег,ровно столько,сколько надо отдать по долгам МВФ.

Вот такие пироги малята,не надо сильно радоваться и бежать в пьяном угаре сдавать валюту,МВФ например дал денег летом 2014-го,а вот зимой был курс не 11.8,а 25 и выше(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:43

  mephala написав:
  budivelnik написав:сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн,
зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн,
ПДВ – 32,3 млрд грн,
рентних платежів – 32,2 млрд грн,
дивідендів – 20,8 млрд грн та інші.
При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.
Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
А тепер ще раз і самостійно
Продали газу 20 млрд м3* 8 грн = 160 млрд
Заплатили податків/дивідендів=120 млрд грн
Ще 40 млрд по 2грн/м3 - заплатили тим хто видобуває.
Це хоч ясно?
чукча не читає чукча лише пише? знову нічого по суті.
скільки заявив нафтогаз чистого прибутку за 2019 рік

Якщо сплатив податку на Прибуток 22,3 млрд при ставці у 18% - сам в стані порахувати розмір бази оподаткування(прибутку)?
22,3 млрд/0,18 =123,9 млрд грн-прибуток
  mephala написав:а також скільки вирішено сплатити з нього до бюджету та якими траншами проводилися проплати (будуть проводитися)?
в якому фінансовому році нафтогаз відніс 2,5 ярда баксів на прибуток?
скільки в грн це по курсу?
А які проблеми
123,9 млрд - прибуток
32,2 млрд - рентні платежі
ПДВ =20% від(123,9+32,2)= 31 млрд(вийшло в мене)-32,2 млрд (офіційно заплатили)
Не вирішили сплатити , а вже давно сплатили
податок на Прибуток - 22,3 млрд
дивіденти__________ - 20,8 млрд
Залишок у Нафтогазу - 123,9-22,3-20,8=80,8 млрд ( приблизно 3 млрд доларів про які Нафтогаз і заявляв)

Таким чином
Виручка в 2019 році Нафтогазу становила
123,9(брудний прибуток)+32,2(рентні платежі)+32,3(ПДВ)=188,4 млрд грн
З яких
32,2+32,3+22,3+20,8=107,6 млрд грн - вже виплачені
А долю 80,8 млрд грн буде вирішувати власник Нафтогазу-Держава Україна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................13.05.2020..............14.05.2020
дата розрахунку................12.05.2020..............13.05.2020
Євро...................................29,0843....................29,0291
Долар США........................26,7947....................26,6897
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Близкие к рынку источники утверждают, что НБУ появлялся с покупками еще до условного открытия. После утреннего кофе опустились на копейку, а дальше опять не пустил регулятор. После 11, когда на рынок стали выходить клиентские заявки, начался очень плавный рост, в который, похоже, рынок не очень верит, о чем говорит расширение спреда до 3 копеек. За 40 минут выросли на 2 копейки.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки, снова сузив спред до 2 копеек. После обеда снизились еще на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.1132 (-9) +57
2018 - 26.1980 (+0) +49

2017 - 26.4743 (0*)
2016 - 25.4522 (+14)
* Стабильность 2017 обусловлена рабочей субботой 13 мая.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:08

15-55:
Харьков 26.87 - 26.93 (утром 26.93 - 26.98),
большинство предложений на покупку-продажу: 26.85 - 26.93/26.95 (ПОВ, опт).
Курс снижался с большим спредом, на некоторых ПОВ до 15 коп. На текущий момент спред в большинстве долларовых цен 8-10 коп.

Сумы 26.80 - 26.95 (26.85 - 27.00)
Полтава 26.80 - 26.95 (26.88 - 27.00)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Куда делись всёпропальщики?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:03

  Captain Obvious написав:Куда делись всёпропальщики?

Ваши версии?

Побежали сдавать доллар по 26.80 и столбиться на грндепо под 10-11% брутто,пока есть такая сладкая возможность? :lol:

п.с. да и оптимистов особо не видать.

пошли садить картоху?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:17

budivelnik
перш ніж сунути свого носа та писати 100500 разів свою ахінею - розберіться що таке дохід, прибуток, чистий прибуток та що саме розподіляється на дивіденди та яка частина йде на дивіденди державі.
ви капець невіглас.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:18

  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:Куда делись всёпропальщики?

Ваши версии?

Побежали сдавать доллар по 26.80 и столбиться на грндепо под 10-11% брутто,пока есть такая сладкая возможность? :lol:

п.с. да и оптимистов особо не видать.

пошли садить картоху?

У всех уже глаза болят смотреть ,как "натягивают сову на глобус")))
Закон голоснули,ждемс денех от МВФ.Даешь карантин до сентября и курс па 25!:mrgreen:
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