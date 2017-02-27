Додано: Сер 13 тра, 2020 16:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................13.05.2020..............14.05.2020

дата розрахунку................12.05.2020..............13.05.2020

Євро...................................29,0843....................29,0291

Долар США........................26,7947....................26,6897

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Близкие к рынку источники утверждают, что НБУ появлялся с покупками еще до условного открытия. После утреннего кофе опустились на копейку, а дальше опять не пустил регулятор. После 11, когда на рынок стали выходить клиентские заявки, начался очень плавный рост, в который, похоже, рынок не очень верит, о чем говорит расширение спреда до 3 копеек. За 40 минут выросли на 2 копейки.

Перед обедом опустились на 1.5 копейки, снова сузив спред до 2 копеек. После обеда снизились еще на 1.5 копейки.

Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 26.1132 (-9) +57

2018 - 26.1980 (+0) +49



2017 - 26.4743 (0*)

2016 - 25.4522 (+14)

* Стабильность 2017 обусловлена рабочей субботой 13 мая.