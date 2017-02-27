Под сцену провалимся?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:40
Под сцену провалимся?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:42
Ну не знаю,они там будут затылок чесать и думать.
Но Бутусов и Фурса правильно говорили,что они всё поняли со шмыгалями и их повадырями и махнули на бандитов рукой,но дядя Сэм остаётся другом украинского народа,именно поэтому дадут немножко денег,ровно столько,сколько надо отдать по долгам МВФ.
Вот такие пироги малята,не надо сильно радоваться и бежать в пьяном угаре сдавать валюту,МВФ например дал денег летом 2014-го,а вот зимой был курс не 11.8,а 25 и выше(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:43
Якщо сплатив податку на Прибуток 22,3 млрд при ставці у 18% - сам в стані порахувати розмір бази оподаткування(прибутку)?
22,3 млрд/0,18 =123,9 млрд грн-прибуток
А які проблеми
123,9 млрд - прибуток
32,2 млрд - рентні платежі
ПДВ =20% від(123,9+32,2)= 31 млрд(вийшло в мене)-32,2 млрд (офіційно заплатили)
Не вирішили сплатити , а вже давно сплатили
податок на Прибуток - 22,3 млрд
дивіденти__________ - 20,8 млрд
Залишок у Нафтогазу - 123,9-22,3-20,8=80,8 млрд ( приблизно 3 млрд доларів про які Нафтогаз і заявляв)
Таким чином
Виручка в 2019 році Нафтогазу становила
123,9(брудний прибуток)+32,2(рентні платежі)+32,3(ПДВ)=188,4 млрд грн
З яких
32,2+32,3+22,3+20,8=107,6 млрд грн - вже виплачені
А долю 80,8 млрд грн буде вирішувати власник Нафтогазу-Держава Україна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................13.05.2020..............14.05.2020
дата розрахунку................12.05.2020..............13.05.2020
Євро...................................29,0843....................29,0291
Долар США........................26,7947....................26,6897
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Близкие к рынку источники утверждают, что НБУ появлялся с покупками еще до условного открытия. После утреннего кофе опустились на копейку, а дальше опять не пустил регулятор. После 11, когда на рынок стали выходить клиентские заявки, начался очень плавный рост, в который, похоже, рынок не очень верит, о чем говорит расширение спреда до 3 копеек. За 40 минут выросли на 2 копейки.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки, снова сузив спред до 2 копеек. После обеда снизились еще на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.1132 (-9) +57
2018 - 26.1980 (+0) +49
2017 - 26.4743 (0*)
2016 - 25.4522 (+14)
* Стабильность 2017 обусловлена рабочей субботой 13 мая.
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:08
15-55:
Харьков 26.87 - 26.93 (утром 26.93 - 26.98),
большинство предложений на покупку-продажу: 26.85 - 26.93/26.95 (ПОВ, опт).
Курс снижался с большим спредом, на некоторых ПОВ до 15 коп. На текущий момент спред в большинстве долларовых цен 8-10 коп.
Сумы 26.80 - 26.95 (26.85 - 27.00)
Полтава 26.80 - 26.95 (26.88 - 27.00)
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Куда делись всёпропальщики?
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:03
Ваши версии?
Побежали сдавать доллар по 26.80 и столбиться на грндепо под 10-11% брутто,пока есть такая сладкая возможность?
п.с. да и оптимистов особо не видать.
пошли садить картоху?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:17
budivelnik
перш ніж сунути свого носа та писати 100500 разів свою ахінею - розберіться що таке дохід, прибуток, чистий прибуток та що саме розподіляється на дивіденди та яка частина йде на дивіденди державі.
ви капець невіглас.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:18
У всех уже глаза болят смотреть ,как "натягивают сову на глобус")))
Закон голоснули,ждемс денех от МВФ.Даешь карантин до сентября и курс па 25!:mrgreen:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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