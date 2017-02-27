Додано: Сер 13 тра, 2020 18:25

Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя.

Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.