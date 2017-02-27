Если быть точным, МВФ не давал денег летом 2014-го, а дал аж а марте 2015-го 5 ярдов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:05
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да лучше на вторичке квартиру купить и сдавать.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ваше мнение очень интересно, серьезно, но, увы, панический настрой присутствует, как-будто проталкиваете всепропальную теорию. Ваша теория может и сработает, но не сейчас. Просто другие могут прислушаться и, стуча копытами, накушаться ранней залени весенней. Возможно вы и такие другие оказали некоторое влияние, что я приобрел немного зелени, потеряв при этом бутылку портвейна некоторого года.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя.
Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:35
А как потом откупаться,когда курс начинает скакать?
Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.Это взрывоопасная смесь. Её надо будет глушить валютой и стравливать излишнее напряжение.
Плюс я не знаю как у кого,но мне пришлось побегать по банкам даже при падающем курсе и не самым маленьким котировкам,были банки дешевле,я туда сразу не шёл ибо понимал что бесполезно,что будет когда курс начнёт расти?
Надо будет в 3 часа ночи занимать очередь под кассой и караулить подкрепление?
Или радостно накупить в онлайне валюту,а потом получать гривной по курсу приёма или слышать приходите завтра?
Плюс при малейшем шухере,как например в марте,курс взлетает молниеносно, и не смотря на то что якобы у банков 200 ярдов гривен и 8 ярдов валюты начинаются чудеса,то самолёты не долетели,то лимиты на выдачу и гривны в том числе,то можно только 1000 баксов получить,то ещё какой-то нелепый трындёшь как 300% доплаты медикам,но оказывается в невыплате этой надбавки виноваты сами медики,так же будет и вкладчиками и посто клиентами,они будут виноваты в том,что сами пришли(((
Так что портвейн портвейном,но можно отщербнуть от котлетки 10-20% лёгенько,тут дело такое,излишняя жадность приводит к капитальным влётам.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:36
Ну значит в мае налил,я помню точно,ибо перед траншем слился по 11.75.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41
Очень тонкая тема,есть много подводных камней,но если купить в новом доме и не по космической цене,то думаю это очень годный вариант,возможно единственный подходящий для нашей страны.
Если взглянуть на призму совка,как сохранить деньги,то выходит только два варианта: золото и недвига,может валюта,но сохранность у первых двух вариантов лучше.
Плюс при совке за валюту можно было очень крепко пострадать.
Плюс недвигу надо покупать не в Коростене каком-то,а желательно в столице и городах миллионниках,вам надо читать соседнюю ветки по недвиге,там и про аренду и про покупку.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто как, а я пока не вижу рокеты, более 50 коп, тем паче не сезон для рокет, бизнес в ауте.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:46
Это если дисконт значительный, пока это непотриб.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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