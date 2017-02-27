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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5401540254035404>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 326
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
13%
44
27.51-28.0
13%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 326
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:05

  somilitark написав:Вот такие пироги малята,не надо сильно радоваться и бежать в пьяном угаре сдавать валюту,МВФ например дал денег летом 2014-го,а вот зимой был курс не 11.8,а 25 и выше(((

Если быть точным, МВФ не давал денег летом 2014-го, а дал аж а марте 2015-го 5 ярдов.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Побежали сдавать доллар по 26.80 и столбиться на грндепо под 10-11% брутто,пока есть такая сладкая возможность?

Да лучше на вторичке квартиру купить и сдавать.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:у меня нет цели как у вас откупиться "задним числом на дне",я имею своё мнение,я делаю то что хочу,и никакие мне шантажисты не указ,со своими сопливыми "вы меня мало и не крепко любите,поцелуйте меня глубже в дупло,а то я уйду отсюда опять в который раз."
Ваше мнение очень интересно, серьезно, но, увы, панический настрой присутствует, как-будто проталкиваете всепропальную теорию. Ваша теория может и сработает, но не сейчас. Просто другие могут прислушаться и, стуча копытами, накушаться ранней залени весенней. Возможно вы и такие другие оказали некоторое влияние, что я приобрел немного зелени, потеряв при этом бутылку портвейна некоторого года.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя.
Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:35

  Proofy написав: Ваша теория может и сработает, но не сейчас. Просто другие могут прислушаться и, стуча копытами, накушаться ранней залени весенней. Возможно вы и такие другие и привнесли свою лепту, что я прикупил зелень, потеряв бутылку портвейна некоторого года.


А как потом откупаться,когда курс начинает скакать?

Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.Это взрывоопасная смесь. Её надо будет глушить валютой и стравливать излишнее напряжение.

Плюс я не знаю как у кого,но мне пришлось побегать по банкам даже при падающем курсе и не самым маленьким котировкам,были банки дешевле,я туда сразу не шёл ибо понимал что бесполезно,что будет когда курс начнёт расти?
Надо будет в 3 часа ночи занимать очередь под кассой и караулить подкрепление?
Или радостно накупить в онлайне валюту,а потом получать гривной по курсу приёма или слышать приходите завтра?

Плюс при малейшем шухере,как например в марте,курс взлетает молниеносно, и не смотря на то что якобы у банков 200 ярдов гривен и 8 ярдов валюты начинаются чудеса,то самолёты не долетели,то лимиты на выдачу и гривны в том числе,то можно только 1000 баксов получить,то ещё какой-то нелепый трындёшь как 300% доплаты медикам,но оказывается в невыплате этой надбавки виноваты сами медики,так же будет и вкладчиками и посто клиентами,они будут виноваты в том,что сами пришли(((

Так что портвейн портвейном,но можно отщербнуть от котлетки 10-20% лёгенько,тут дело такое,излишняя жадность приводит к капитальным влётам. :wink: :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:36

  hxbbgaf написав:
  somilitark написав:Вот такие пироги малята,не надо сильно радоваться и бежать в пьяном угаре сдавать валюту,МВФ например дал денег летом 2014-го,а вот зимой был курс не 11.8,а 25 и выше(((

Если быть точным, МВФ не давал денег летом 2014-го, а дал аж а марте 2015-го 5 ярдов.

Ну значит в мае налил,я помню точно,ибо перед траншем слился по 11.75.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41

  varlo написав:
  somilitark написав:Побежали сдавать доллар по 26.80 и столбиться на грндепо под 10-11% брутто,пока есть такая сладкая возможность?

Да лучше на вторичке квартиру купить и сдавать.


Очень тонкая тема,есть много подводных камней,но если купить в новом доме и не по космической цене,то думаю это очень годный вариант,возможно единственный подходящий для нашей страны.
Если взглянуть на призму совка,как сохранить деньги,то выходит только два варианта: золото и недвига,может валюта,но сохранность у первых двух вариантов лучше.
Плюс при совке за валюту можно было очень крепко пострадать.

Плюс недвигу надо покупать не в Коростене каком-то,а желательно в столице и городах миллионниках,вам надо читать соседнюю ветки по недвиге,там и про аренду и про покупку.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А как потом откупаться,когда курс начинает скакать?

Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.Это взрывоопасная смесь. Её надо будет глушить валютой и стравливать излишнее напряжение.
Кто как, а я пока не вижу рокеты, более 50 коп, тем паче не сезон для рокет, бизнес в ауте.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:46

  somilitark написав:
  varlo написав:
  somilitark написав:Побежали сдавать доллар по 26.80 и столбиться на грндепо под 10-11% брутто,пока есть такая сладкая возможность?

Да лучше на вторичке квартиру купить и сдавать.


Очень тонкая тема,есть много подводных камней,но если купить в новом доме и не по космической цене,то думаю это очень годный вариант,возможно единственный подходящий для нашей страны.
Это если дисконт значительный, пока это непотриб.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:что я приобрел немного зелени, потеряв при этом бутылку портвейна некоторого года.


Зато немного здоровее будете. :D
Alex2007
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