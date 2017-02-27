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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5401540254035404

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 326
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
13%
44
27.51-28.0
13%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 326
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.


Так а если если опять вручную запустят на полгода (или пару летних месяцев) гривнеукрепительный тренд и будут активно размещать свои бумаги овгз под радостные крики патриотов ? Я не знаю, правда, кто разумный будет их (овгз) грести под такие ставки, но госбанкам вполне могут спихивать до последнего.. :D
Замыливать глаза и зарабатывать на лохах - это они прекрасно научились. Что папередники, что зеленые шмыгали :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:05

  Alex2007 написав:
  somilitark написав:Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.


Так а если если опять вручную запустят на полгода (или пару летних месяцев) гривнеукрепительный тренд и будут активно размещать свои бумаги овгз под радостные крики патриотов ? Я не знаю, правда, кто разумный будет их (овгз) грести под такие ставки, но госбанкам вполне могут спихивать до последнего.. :D
Замыливать глаза и зарабатывать на лохах - это они прекрасно научились. Что папередники, что зеленые шмыгали :lol:

Может и такой вариант,пока им надо получить 1.75 ярда от МВФ и автоматом от ВБ.
Могут и поднатянуть пружину,замутив укрепляж до осенних выборов.
Высокая вероятность такого варианта.
Но я свой выбор сделал,мне было так лучше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:10

  Proofy написав:
  somilitark написав:А как потом откупаться,когда курс начинает скакать?

Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.Это взрывоопасная смесь. Её надо будет глушить валютой и стравливать излишнее напряжение.
Кто как, а я пока не вижу рокеты, более 50 коп, тем паче не сезон для рокет, бизнес в ауте.

Да причём тут бизнес,эмиссия,а у нас что авто не ездят?
Сыры польские не завозят?
Резко выросло производство? Особенно хорошо видно по потреблению электроэнергии,а схемки кормить надо,это святое,даже подняли план выработки ветрякам и солнечным паразитам.
Да и заробитчан ущемили так,что многие задумаются,может таки поднатужиться и пускать корни за бугром.
Это ваш выбор,мне так теплее,я плакать даже о гривне не буду,тем более на межбанке без Нафтогаза нечего выкупать НБУ.Маскимум слёзы слабохарактерных экспортёров,которые бегут за толпой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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