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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:57
somilitark написав:
Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.
Так а если если опять вручную запустят на полгода (или пару летних месяцев) гривнеукрепительный тренд и будут активно размещать свои бумаги овгз под радостные крики патриотов ? Я не знаю, правда, кто разумный будет их (овгз) грести под такие ставки, но госбанкам вполне могут спихивать до последнего..
Замыливать глаза и зарабатывать на лохах - это они прекрасно научились. Что папередники, что зеленые шмыгали
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Alex2007
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:05
Alex2007 написав: somilitark написав:
Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.
Так а если если опять вручную запустят на полгода (или пару летних месяцев) гривнеукрепительный тренд и будут активно размещать свои бумаги овгз под радостные крики патриотов ? Я не знаю, правда, кто разумный будет их (овгз) грести под такие ставки, но госбанкам вполне могут спихивать до последнего..
Замыливать глаза и зарабатывать на лохах - это они прекрасно научились. Что папередники, что зеленые шмыгали
Может и такой вариант,пока им надо получить 1.75 ярда от МВФ и автоматом от ВБ.
Могут и поднатянуть пружину,замутив укрепляж до осенних выборов.
Высокая вероятность такого варианта.
Но я свой выбор сделал,мне было так лучше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:10
Proofy написав: somilitark написав:
А как потом откупаться,когда курс начинает скакать?
Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.Это взрывоопасная смесь. Её надо будет глушить валютой и стравливать излишнее напряжение.
Кто как, а я пока не вижу рокеты, более 50 коп, тем паче не сезон для рокет, бизнес в ауте.
Да причём тут бизнес,эмиссия,а у нас что авто не ездят?
Сыры польские не завозят?
Резко выросло производство? Особенно хорошо видно по потреблению электроэнергии,а схемки кормить надо,это святое,даже подняли план выработки ветрякам и солнечным паразитам.
Да и заробитчан ущемили так,что многие задумаются,может таки поднатужиться и пускать корни за бугром.
Это ваш выбор,мне так теплее,я плакать даже о гривне не буду,тем более на межбанке без Нафтогаза нечего выкупать НБУ.Маскимум слёзы слабохарактерных экспортёров,которые бегут за толпой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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