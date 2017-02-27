Alex2007 написав:

somilitark написав: Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает. Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.

Так а если если опять вручную запустят на полгода (или пару летних месяцев) гривнеукрепительный тренд и будут активно размещать свои бумаги овгз под радостные крики патриотов ? Я не знаю, правда, кто разумный будет их (овгз) грести под такие ставки, но госбанкам вполне могут спихивать до последнего..Замыливать глаза и зарабатывать на лохах - это они прекрасно научились. Что папередники, что зеленые шмыгали