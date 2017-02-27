somilitark написав:Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.
Так а если если опять вручную запустят на полгода (или пару летних месяцев) гривнеукрепительный тренд и будут активно размещать свои бумаги овгз под радостные крики патриотов ? Я не знаю, правда, кто разумный будет их (овгз) грести под такие ставки, но госбанкам вполне могут спихивать до последнего.. Замыливать глаза и зарабатывать на лохах - это они прекрасно научились. Что папередники, что зеленые шмыгали
Может и такой вариант,пока им надо получить 1.75 ярда от МВФ и автоматом от ВБ. Могут и поднатянуть пружину,замутив укрепляж до осенних выборов. Высокая вероятность такого варианта. Но я свой выбор сделал,мне было так лучше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:А как потом откупаться,когда курс начинает скакать?
Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.Это взрывоопасная смесь. Её надо будет глушить валютой и стравливать излишнее напряжение.
Кто как, а я пока не вижу рокеты, более 50 коп, тем паче не сезон для рокет, бизнес в ауте.
Да причём тут бизнес,главное это конская эмиссия,да и на авто уже не ездят? Сыры польские не завозят? Резко выросло производство ширпотреба? Особенно хорошо видно по потреблению электроэнергии,а схемки кормить надо,это святое,даже подняли план выработки ветрякам и солнечным паразитам,плевать на дырявый бюджет. Да и заробитчан ущемили так,что многие задумаются,может таки поднатужиться и пускать корни за бугром. Это ваш выбор,мне так теплее,я плакать даже о гривне "потерь с доллара" не буду,тем более на межбанке без Нафтогаза нечего выкупать НБУ. Максимум слёзы слабохарактерных экспортёров,которые бегут за толпой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
второй день работы показал, что с карантина можно было не выходить. Обороты в 0,1 силы. Аренда, зарплата, коммуналка тикают как обычно.
Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ.
Grand Touring написав:второй день работы показал, что с карантина можно было не выходить. Обороты в 0,1 силы. Аренда, зарплата, коммуналка тикают как обычно.
Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ.
Судя по адским пробкам в Киеве - карантина и не было.
somilitark написав:Да вот же они реформы,чего вам ещё не хватает,особенно касается заробитчан!
лично я согласен с этим мнением
Комментарий: Украина искусственно пытается сдержать трудовую миграцию А премьер Шмыгаль решил пойти дальше и на встрече с послом Евросоюза в Киеве Матти Маасикасом пообещал, что границы для украинцев будут открыты, если только европейские партнеры обеспечат их легальным трудоустройством сроком на три месяца с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. До сих пор эти вопросы, надо сказать, не сильно волновали власти в Киеве, которые теперь решили игнорировать статью 33 Конституции Украины, гарантирующую ее гражданам право свободного выезда за границу. https://www.dw.com/ru/комментарий-украина-искусственно-пытается-сдержать-трудовую-миграцию/a-53294583