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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5402540354045405>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 327
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
13%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:05

  Alex2007 написав:
  somilitark написав:Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.


Так а если если опять вручную запустят на полгода (или пару летних месяцев) гривнеукрепительный тренд и будут активно размещать свои бумаги овгз под радостные крики патриотов ? Я не знаю, правда, кто разумный будет их (овгз) грести под такие ставки, но госбанкам вполне могут спихивать до последнего.. :D
Замыливать глаза и зарабатывать на лохах - это они прекрасно научились. Что папередники, что зеленые шмыгали :lol:

Может и такой вариант,пока им надо получить 1.75 ярда от МВФ и автоматом от ВБ.
Могут и поднатянуть пружину,замутив укрепляж до осенних выборов.
Высокая вероятность такого варианта.
Но я свой выбор сделал,мне было так лучше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:10

  Proofy написав:
  somilitark написав:А как потом откупаться,когда курс начинает скакать?

Лучше частями и меня очень волнует,что половину бюджета наполняют печатным станком,плюс ВВП падает.Это взрывоопасная смесь. Её надо будет глушить валютой и стравливать излишнее напряжение.
Кто как, а я пока не вижу рокеты, более 50 коп, тем паче не сезон для рокет, бизнес в ауте.

Да причём тут бизнес,главное это конская эмиссия,да и на авто уже не ездят?
Сыры польские не завозят?
Резко выросло производство ширпотреба? Особенно хорошо видно по потреблению электроэнергии,а схемки кормить надо,это святое,даже подняли план выработки ветрякам и солнечным паразитам,плевать на дырявый бюджет.
Да и заробитчан ущемили так,что многие задумаются,может таки поднатужиться и пускать корни за бугром.
Это ваш выбор,мне так теплее,я плакать даже о гривне "потерь с доллара" не буду,тем более на межбанке без Нафтогаза нечего выкупать НБУ. Максимум слёзы слабохарактерных экспортёров,которые бегут за толпой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:17

  4x4 написав:
  Искатель написав:Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.

Не было 0,5 ярда от Нафтогаза. :) Ровно как и 0,5 ярда.

Ну ОК. Ликвидность я и сам уже увидел. А что это тогда за сбой был в Блуме? Там же четко: было 26 мио объем, потом бац - и 526...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:18

второй день работы показал, что с карантина можно было не выходить. Обороты в 0,1 силы. Аренда, зарплата, коммуналка тикают как обычно.

Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:34

  varlo написав:
  somilitark написав:Побежали сдавать доллар по 26.80 и столбиться на грндепо под 10-11% брутто,пока есть такая сладкая возможность?

Да лучше на вторичке квартиру купить и сдавать.


как Вы на квартире, с вторичке, сделаете спекуляцию чтобы продать зелень по 28.5 или евро по 30-31 и купить по 26??
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 13 тра, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:34

  Grand Touring написав:второй день работы показал, что с карантина можно было не выходить. Обороты в 0,1 силы. Аренда, зарплата, коммуналка тикают как обычно.

Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ.

Судя по адским пробкам в Киеве - карантина и не было.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:35

В этом месяце по бюджетным доходам заметно "поплыла" западная Украина. В прошлом месяце падение было от 15 до 35% в зависимости от области.Зображення
https://q.rating.zone
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:57

  Grand Touring написав:В этом месяце по бюджетным доходам заметно "поплыла" западная Украина.

Та этот месяц бодрячком,учитывая то что делается в госбюджете,то местные просто красавчики.


Оказывается из обещанных новых 500 000 рабочих мест уже создали 216 000.

Никто не хочет переселится в Лохвицкий район и поработать почтальоном,нося с собой кучу непотриба на продажу по грунтовкам,кг так в 20 и на минималку?

Да вот же они реформы,чего вам ещё не хватает,особенно касается заробитчан! :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:12

  somilitark написав:Да вот же они реформы,чего вам ещё не хватает,особенно касается заробитчан! :evil:

лично я согласен с этим мнением
Комментарий: Украина искусственно пытается сдержать трудовую миграцию
А премьер Шмыгаль решил пойти дальше и на встрече с послом Евросоюза в Киеве Матти Маасикасом пообещал, что границы для украинцев будут открыты, если только европейские партнеры обеспечат их легальным трудоустройством сроком на три месяца с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. До сих пор эти вопросы, надо сказать, не сильно волновали власти в Киеве, которые теперь решили игнорировать статью 33 Конституции Украины, гарантирующую ее гражданам право свободного выезда за границу.
https://www.dw.com/ru/комментарий-украина-искусственно-пытается-сдержать-трудовую-миграцию/a-53294583
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:18

Геннадий Балашов: Нынешний кризис - это короткая остановка, после которой мир ждёт бешеный рост



Курс валют на сегодня. МВФ кинул Украину. Биткоин и доход от майнинга Бегущий Банкир
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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