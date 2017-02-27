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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:23
Captain Obvious написав:
Куда делись всёпропальщики?
Немедленно откликнулись на ваш призыв.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:26
Витренко:
Когда Коболева назначили в «Нафтогаз», у него вообще не было опыта работы менеджером в рыночных условиях и в «цивилизованной» компании. А в кресле главы «Нафтогаза» вы управлять нормальным бизнесом не научитесь.https://oilpoint.com.ua/yurij-vitrenko-po-zapadnym-standartam-kobolev-dlya-menya-ne-yavlyaetsya-professionalnym-menedzherom/
Кроме того, «Нафтогаз» фактически кроссубсидировал «Укргаздобычу» деньгами, полученными от транзита. «Нафтогаз» получал за газ, добытый «Укргаздобычей», меньше, чем тратилось на добычу.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:29
Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.
Два месяца проработал, итить.
'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:30
freeze написав:
Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.
Два месяца проработал, итить.
'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""
Очередной спектакль. Так все делятся и все все знают.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:36
freeze написав:
Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.
Два месяца проработал, итить.
Но вы продолжайте поддерживать Бубочку, не отвлекайтесь.
Если, не дошло, кто сейчас при власти. При всех ваших умственных способностях
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:40
Министр финансов:
Неужели министр финансов не верит в силу Нафтогаза? Может быть продержимся на деньгах Нефтегаза еще июнь?
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