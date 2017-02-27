Додано: Сер 13 тра, 2020 20:29

Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.



Два месяца проработал, итить.



'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.