Когда Коболева назначили в «Нафтогаз», у него вообще не было опыта работы менеджером в рыночных условиях и в «цивилизованной» компании. А в кресле главы «Нафтогаза» вы управлять нормальным бизнесом не научитесь.https://oilpoint.com.ua/yurij-vitrenko-po-zapadnym-standartam-kobolev-dlya-menya-ne-yavlyaetsya-professionalnym-menedzherom/
Кроме того, «Нафтогаз» фактически кроссубсидировал «Укргаздобычу» деньгами, полученными от транзита. «Нафтогаз» получал за газ, добытый «Укргаздобычей», меньше, чем тратилось на добычу.
Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.
Два месяца проработал, итить.
'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем: апрель - прибыль НБУ май - прибыль Нафтогаза июнь - первый транш МВФ июль - станок НБУ август - второй транш МВФ сентябрь - прибыль Нафтогаза октябрь - станок НБУ ноябрь - третий транш МВФ
freeze написав:Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.
Два месяца проработал, итить.
'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем: апрель - прибыль НБУ май - прибыль Нафтогаза июнь - первый транш МВФ июль - станок НБУ август - второй транш МВФ сентябрь - прибыль Нафтогаза октябрь - станок НБУ ноябрь - третий транш МВФ
зачем изобретать велосипед...станок НБУ (не надо никому кланяться)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Grand Touring написав:второй день работы показал, что с карантина можно было не выходить. Обороты в 0,1 силы. Аренда, зарплата, коммуналка тикают как обычно.
Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ.
Судя по адским пробкам в Киеве - карантина и не было.
метро закрите
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
somilitark написав:Да вот же они реформы,чего вам ещё не хватает,особенно касается заробитчан!
лично я согласен с этим мнением
Комментарий: Украина искусственно пытается сдержать трудовую миграцию А премьер Шмыгаль решил пойти дальше и на встрече с послом Евросоюза в Киеве Матти Маасикасом пообещал, что границы для украинцев будут открыты, если только европейские партнеры обеспечат их легальным трудоустройством сроком на три месяца с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. До сих пор эти вопросы, надо сказать, не сильно волновали власти в Киеве, которые теперь решили игнорировать статью 33 Конституции Украины, гарантирующую ее гражданам право свободного выезда за границу. https://www.dw.com/ru/комментарий-украина-искусственно-пытается-сдержать-трудовую-миграцию/a-53294583
Шмигалю читати срочно біографію ВФЯ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем: апрель - прибыль НБУ май - прибыль Нафтогаза июнь - первый транш МВФ июль - станок НБУ август - второй транш МВФ сентябрь - прибыль Нафтогаза октябрь - станок НБУ ноябрь - третий транш МВФ
шото много траншей, "достаточно одной таблэтки"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/