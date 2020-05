Додано: Сер 13 тра, 2020 21:04

Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ. второй день работы показал, что с карантина можно было не выходить. Обороты в 0,1 силы. Аренда, зарплата, коммуналка тикают как обычно.Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ.

Судя по адским пробкам в Киеве - карантина и не было. Судя по адским пробкам в Киеве - карантина и не было.

метро закрите метро закрите

