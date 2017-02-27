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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5403540454055406>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 327
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
13%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:23

  Captain Obvious написав:Куда делись всёпропальщики?

Немедленно откликнулись на ваш призыв.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:26

Витренко:
Когда Коболева назначили в «Нафтогаз», у него вообще не было опыта работы менеджером в рыночных условиях и в «цивилизованной» компании. А в кресле главы «Нафтогаза» вы управлять нормальным бизнесом не научитесь.https://oilpoint.com.ua/yurij-vitrenko-po-zapadnym-standartam-kobolev-dlya-menya-ne-yavlyaetsya-professionalnym-menedzherom/

Кроме того, «Нафтогаз» фактически кроссубсидировал «Укргаздобычу» деньгами, полученными от транзита. «Нафтогаз» получал за газ, добытый «Укргаздобычей», меньше, чем тратилось на добычу.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.

Два месяца проработал, итить.

'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:40

Министр финансов:
Мы ожидаем в ближайшее время на восстановление программы с Международным валютным фондом. До конца мая планируется получить первый транш. https://www.unn.com.ua/ru/news/1869004- ... n_get_more
Неужели министр финансов не верит в силу Нафтогаза? Может быть продержимся на деньгах Нефтегаза еще июнь?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:52

Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.


Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем:
апрель - прибыль НБУ
май - прибыль Нафтогаза
июнь - первый транш МВФ
июль - станок НБУ
август - второй транш МВФ
сентябрь - прибыль Нафтогаза
октябрь - станок НБУ
ноябрь - третий транш МВФ
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:54

  freeze написав:Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.

Два месяца проработал, итить.

'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""



Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:55

  Grand Touring написав:
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.


Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем:
апрель - прибыль НБУ
май - прибыль Нафтогаза
июнь - первый транш МВФ
июль - станок НБУ
август - второй транш МВФ
сентябрь - прибыль Нафтогаза
октябрь - станок НБУ
ноябрь - третий транш МВФ


зачем изобретать велосипед...станок НБУ (не надо никому кланяться)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:04

  BIGor написав:
  Grand Touring написав:второй день работы показал, что с карантина можно было не выходить. Обороты в 0,1 силы. Аренда, зарплата, коммуналка тикают как обычно.

Если на карантине можно было лежать в первых лучах весеннего солнца на природе в семейках и шлепках и ждать онлайн заказа, то сейчас сидишь как истукан целый день за офисным столом и выглядываешь тот же онлайн заказ.

Судя по адским пробкам в Киеве - карантина и не было.

метро закрите
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:06

  Grand Touring написав:
  somilitark написав:Да вот же они реформы,чего вам ещё не хватает,особенно касается заробитчан! :evil:

лично я согласен с этим мнением
Комментарий: Украина искусственно пытается сдержать трудовую миграцию
А премьер Шмыгаль решил пойти дальше и на встрече с послом Евросоюза в Киеве Матти Маасикасом пообещал, что границы для украинцев будут открыты, если только европейские партнеры обеспечат их легальным трудоустройством сроком на три месяца с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. До сих пор эти вопросы, надо сказать, не сильно волновали власти в Киеве, которые теперь решили игнорировать статью 33 Конституции Украины, гарантирующую ее гражданам право свободного выезда за границу.
https://www.dw.com/ru/комментарий-украина-искусственно-пытается-сдержать-трудовую-миграцию/a-53294583

Шмигалю читати срочно біографію ВФЯ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:08

  Grand Touring написав:
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.


Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем:
апрель - прибыль НБУ
май - прибыль Нафтогаза
июнь - первый транш МВФ
июль - станок НБУ
август - второй транш МВФ
сентябрь - прибыль Нафтогаза
октябрь - станок НБУ
ноябрь - третий транш МВФ

шото много траншей, "достаточно одной таблэтки"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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