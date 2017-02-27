Живой товар. Из отеля в Киева из-за карантина не могут вывезти полсотни младенцев, рожденных украинками для иностранцев. Видео
46 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями для иностранцев, содержатся в отеле "Венеция" в Киеве. Все они появились на свет в клинике "Биотех". Судя по всему, крох не могут вывезти за границу из-за карантина. Масштаб запрещенного во многих странах бизнеса на суррогатном материнстве не может не впечатлить.
В соцсети появился сюжет об этих детях, которые фактически представляют собой живой товар. Текст видеоролика переведен на английский язык и не исключено, что он рассчитан на иностранных родителей малышей. В сюжете рассказывается об уходе за малышами. Одна из нянь расказывает, что родители младенцев находятся в Америке, Италии, Испании, Франции, Китае, Великобритании, Германии, Израиле, Румынии, Мексике и в других странах. Видеоролик опубликован на странице "Родина на FB" в соцсети.
yuri_m написав:Витренко через 2 месяца выгоняют из "Нафтогаза". Сокращают его должность, и формально его просто уволят. И теперь прессовать "Нафтогаз" станет намного легче. Выдоят его деньги окончательно в дырявый бюджет страны. А заодно и все выигранные решения судов в нашу пользу можно будет просто сливать в унитаз в угоду "Газпрому". Можете начинать считать, сколько это миллиардов долларов в минуса. И как это повлияет на курс гривны.
Ааа - ще ти - той, що по інерції продовжує робити вигляд, що все ок, і все має бути саме так як є. Тобто бреше сам собі. Ти добився свого - Congratulation!!!
НЗК - 689 млн.- результат - нуль. НАБУ - 1 млрд. - результат - нуль. САП - 146 млн. - результат - нуль. ДБР - 1,9 млрд. - результат - нуль. ВАС - 373,6 млн. - результат - нуль. Офіс «президента» - 990 млн. Міністерство всіх справ.. Академія «наук» райдержадміністрація - нуль.. нуль.. нуль.. Це так толерантно нуль. Насправді - це мінус 689 млн., мінус 1 млрд., мінус.. мінус.. мінус..
Уявив всі ці гроші? Всі - псу під хвіст. Все це результат твоєї інерції.
Вкладчик1234 написав:Оказывается, есть ещё одна "експортна галузь":
Живой товар. Из отеля в Киева из-за карантина не могут вывезти полсотни младенцев, рожденных украинками для иностранцев. Видео
46 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями для иностранцев, содержатся в отеле "Венеция" в Киеве. Все они появились на свет в клинике "Биотех". Судя по всему, крох не могут вывезти за границу из-за карантина. Масштаб запрещенного во многих странах бизнеса на суррогатном материнстве не может не впечатлить.
В соцсети появился сюжет об этих детях, которые фактически представляют собой живой товар. Текст видеоролика переведен на английский язык и не исключено, что он рассчитан на иностранных родителей малышей. В сюжете рассказывается об уходе за малышами. Одна из нянь расказывает, что родители младенцев находятся в Америке, Италии, Испании, Франции, Китае, Великобритании, Германии, Израиле, Румынии, Мексике и в других странах. Видеоролик опубликован на странице "Родина на FB" в соцсети.
И что в этом плохого? Обидная трансплантация эмбрионов; помочь людям которые по тем или иным причинам не могут иметь детей. Может хватит здесь страну.юа копипастить ? В Калифорнии к примеру вполне легальная и не дешёвая процедура
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
freeze написав:Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания. Два месяца проработал, итить. '"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""
Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит. — Геродот, История. Книга 5, глава 25. Только хардкор!