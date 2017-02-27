46 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями для иностранцев, содержатся в отеле "Венеция" в Киеве. Все они появились на свет в клинике "Биотех". Судя по всему, крох не могут вывезти за границу из-за карантина. Масштаб запрещенного во многих странах бизнеса на суррогатном материнстве не может не впечатлить.



В соцсети появился сюжет об этих детях, которые фактически представляют собой живой товар. Текст видеоролика переведен на английский язык и не исключено, что он рассчитан на иностранных родителей малышей. В сюжете рассказывается об уходе за малышами. Одна из нянь расказывает, что родители младенцев находятся в Америке, Италии, Испании, Франции, Китае, Великобритании, Германии, Израиле, Румынии, Мексике и в других странах. Видеоролик опубликован на странице "Родина на FB" в соцсети.