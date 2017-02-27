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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5403540454055406

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 327
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
13%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:21

Оказывается, есть ещё одна "експортна галузь":

Живой товар. Из отеля в Киева из-за карантина не могут вывезти полсотни младенцев, рожденных украинками для иностранцев. Видео

46 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями для иностранцев, содержатся в отеле "Венеция" в Киеве. Все они появились на свет в клинике "Биотех". Судя по всему, крох не могут вывезти за границу из-за карантина. Масштаб запрещенного во многих странах бизнеса на суррогатном материнстве не может не впечатлить.

В соцсети появился сюжет об этих детях, которые фактически представляют собой живой товар. Текст видеоролика переведен на английский язык и не исключено, что он рассчитан на иностранных родителей малышей. В сюжете рассказывается об уходе за малышами. Одна из нянь расказывает, что родители младенцев находятся в Америке, Италии, Испании, Франции, Китае, Великобритании, Германии, Израиле, Румынии, Мексике и в других странах. Видеоролик опубликован на странице "Родина на FB" в соцсети.

https://strana.ua/news/267032-v-otele-kieva-soderzhat-46-mladentsev-rozhdennykh-ukrainkami-dlja-inostrantsev.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:23

Ах реформы ! Эх реформы !! - формирУемся в говно ...

  yuri_m написав:Витренко через 2 месяца выгоняют из "Нафтогаза". Сокращают его должность, и формально его просто уволят. И теперь прессовать "Нафтогаз" станет намного легче. Выдоят его деньги окончательно в дырявый бюджет страны. А заодно и все выигранные решения судов в нашу пользу можно будет просто сливать в унитаз в угоду "Газпрому". Можете начинать считать, сколько это миллиардов долларов в минуса. И как это повлияет на курс гривны.

"Ми зробили їх разом".(с)
https://site.ua/mike.fire.wind/27621-yak-brehnya-selom/
Ааа - ще ти - той, що по інерції продовжує робити вигляд, що все ок, і все має бути саме так як є. Тобто бреше сам собі. Ти добився свого - Congratulation!!!

НЗК - 689 млн.- результат - нуль. НАБУ - 1 млрд. - результат - нуль. САП - 146 млн. - результат - нуль. ДБР - 1,9 млрд. - результат - нуль. ВАС - 373,6 млн. - результат - нуль. Офіс «президента» - 990 млн. Міністерство всіх справ.. Академія «наук» райдержадміністрація - нуль.. нуль.. нуль.. Це так толерантно нуль. Насправді - це мінус 689 млн., мінус 1 млрд., мінус.. мінус.. мінус..

Уявив всі ці гроші? Всі - псу під хвіст. Все це результат твоєї інерції.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:23

  Grand Touring написав:Министр финансов:
Мы ожидаем в ближайшее время на восстановление программы с Международным валютным фондом. До конца мая планируется получить первый транш. https://www.unn.com.ua/ru/news/1869004- ... n_get_more
Неужели министр финансов не верит в силу Нафтогаза? Может быть продержимся на деньгах Нефтегаза еще июнь?

А в чем прикол? Нафтогаз продал жаждущим 500 лямов по 27, скоро откупит по 26 ... вуаля)
З.Ы. ну а вы зелезайте в последний вагон, ибо "завтра будет па30 а патом 50+" :twisted:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:29

  Вкладчик1234 написав:Оказывается, есть ещё одна "експортна галузь":

Живой товар. Из отеля в Киева из-за карантина не могут вывезти полсотни младенцев, рожденных украинками для иностранцев. Видео

46 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями для иностранцев, содержатся в отеле "Венеция" в Киеве. Все они появились на свет в клинике "Биотех". Судя по всему, крох не могут вывезти за границу из-за карантина. Масштаб запрещенного во многих странах бизнеса на суррогатном материнстве не может не впечатлить.

В соцсети появился сюжет об этих детях, которые фактически представляют собой живой товар. Текст видеоролика переведен на английский язык и не исключено, что он рассчитан на иностранных родителей малышей. В сюжете рассказывается об уходе за малышами. Одна из нянь расказывает, что родители младенцев находятся в Америке, Италии, Испании, Франции, Китае, Великобритании, Германии, Израиле, Румынии, Мексике и в других странах. Видеоролик опубликован на странице "Родина на FB" в соцсети.

https://strana.ua/news/267032-v-otele-kieva-soderzhat-46-mladentsev-rozhdennykh-ukrainkami-dlja-inostrantsev.html

И что в этом плохого? Обидная трансплантация эмбрионов; помочь людям которые по тем или иным причинам не могут иметь детей.
Может хватит здесь страну.юа копипастить ?
В Калифорнии к примеру вполне легальная и не дешёвая процедура
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:47

  freeze написав:Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.
Два месяца проработал, итить.
'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""

Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.
— Геродот, История. Книга 5, глава 25.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:38

22.04

  kluychkooleg написав:
  Captain Obvious написав:Межбанк пробил 27.
Нал снизился на 3 копейки.

Ясно-понятно.


Что именно ясно?
Мне вот видятся очевидные вещи:
1. Межбанк хочет вниз, да НБУ не пускает. Ну изредка Ситибанк помогает.
2. Если НБУ пустит, то полетим вниз. А вдруг пустит? Кто знает, что у него на уме в перспективе.
3. Наличка не опускается потому, что это уже третье или четвертое касание 27, останавливаемое НБУ.
При первом касании наличка была впереди паровоза - доллар продавали уже по 26,80.


вспомнилось
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:53

Газманов провалился до 24 на сцене :lol:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:54

  freeze написав:Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя.
Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.

Никто ничего не простил, к концу года всё нужно вернуть взад.
ЭТО, ТАК СКАЗАТЬ, ОТСРОЧКА.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сірий написав:
  freeze написав:Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя.
Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.

Никто ничего не простил, к концу года всё нужно вернуть взад.
ЭТО, ТАК СКАЗАТЬ, ОТСРОЧКА.


Никакая не отсрочка, освобождение от уплаты, несмотря на неуплату ЕСВ будет зачтен за эти три месяца стаж.
В годовом отчете Д-5 по ЕСВ ФОП должен будет поставить прочерк напротив этих трех месяцев.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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