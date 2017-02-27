Додано: Сер 13 тра, 2020 21:47

freeze написав: Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.

Два месяца проработал, итить.

'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов."" Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.Два месяца проработал, итить.'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""

Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.— Геродот, История. Книга 5, глава 25.Только хардкор!