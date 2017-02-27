yuri_m написав:Витренко через 2 месяца выгоняют из "Нафтогаза". Сокращают его должность, и формально его просто уволят. И теперь прессовать "Нафтогаз" станет намного легче. Выдоят его деньги окончательно в дырявый бюджет страны. А заодно и все выигранные решения судов в нашу пользу можно будет просто сливать в унитаз в угоду "Газпрому". Можете начинать считать, сколько это миллиардов долларов в минуса. И как это повлияет на курс гривны.
Ааа - ще ти - той, що по інерції продовжує робити вигляд, що все ок, і все має бути саме так як є. Тобто бреше сам собі. Ти добився свого - Congratulation!!!
НЗК - 689 млн.- результат - нуль. НАБУ - 1 млрд. - результат - нуль. САП - 146 млн. - результат - нуль. ДБР - 1,9 млрд. - результат - нуль. ВАС - 373,6 млн. - результат - нуль. Офіс «президента» - 990 млн. Міністерство всіх справ.. Академія «наук» райдержадміністрація - нуль.. нуль.. нуль.. Це так толерантно нуль. Насправді - це мінус 689 млн., мінус 1 млрд., мінус.. мінус.. мінус..
Уявив всі ці гроші? Всі - псу під хвіст. Все це результат твоєї інерції.
freeze написав:Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания. Два месяца проработал, итить. '"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""
Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит. — Геродот, История. Книга 5, глава 25. Только хардкор!
Captain Obvious написав:Межбанк пробил 27. Нал снизился на 3 копейки.
Ясно-понятно.
Что именно ясно? Мне вот видятся очевидные вещи: 1. Межбанк хочет вниз, да НБУ не пускает. Ну изредка Ситибанк помогает. 2. Если НБУ пустит, то полетим вниз. А вдруг пустит? Кто знает, что у него на уме в перспективе. 3. Наличка не опускается потому, что это уже третье или четвертое касание 27, останавливаемое НБУ. При первом касании наличка была впереди паровоза - доллар продавали уже по 26,80.
freeze написав:Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя. Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.
Никто ничего не простил, к концу года всё нужно вернуть взад. ЭТО, ТАК СКАЗАТЬ, ОТСРОЧКА.
freeze написав:Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя. Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.
Никто ничего не простил, к концу года всё нужно вернуть взад. ЭТО, ТАК СКАЗАТЬ, ОТСРОЧКА.
Никакая не отсрочка, освобождение от уплаты, несмотря на неуплату ЕСВ будет зачтен за эти три месяца стаж. В годовом отчете Д-5 по ЕСВ ФОП должен будет поставить прочерк напротив этих трех месяцев.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
somilitark написав:Накачиваем экономику пустыми деньгами и не забываем,что экономика падает.Классические 90-ее!!! Вообщем натягиваем пружину,меня удивляют пересичные,ну какого лешего ждать 5-10-20,та даже 50 копеек ТЕОРЕТИЧЕСКОГО навара,если при малейшем шухере взлетаем на гривну или 2 за день и любую валюту вообще проблема купить?
Подняли бучу в стакане воды. Какие 1-2 гривны в такое время? Не удивлюсь, если укрепление продолжится. Хотя сам поторопился и взял часть на прошлой неделе по 26.95
Тяга резины и кота за....будет длиться ещё долго,баба Юля в Конституционный Суд подаст,но это все не то.Гривна крякнет сразу и громко, как обычно,а 1-2 гривны это ни о чем.Пока музыка ещё играет и клоун последнее или предпоследнее па танцует.
flyman написав:Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.
Realist написав:Не вистрелить...
flyman написав:Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні
Ну скільки можна?????? Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне. Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз? Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу. Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна. Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки?
vovakwasov написав:Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может еще снизить уровень учетной ставки в этом году. Об этом Смолий заявил во время выступления в Верховной Раде
Смолий,и не только он,живёт в своем вымышленном мире фантазий и искаженных представлений.Оживлятор экономики,гг,ну-ну.Вообще,в нормальных странах это работает,спору нет.а у нас.... Это хотелки государства занимать на внутреннем рынке дешевле. Дешёвых и доступных кредитов для бизнеса и нарида не появится. Банки ещё потеряют в депозитной базе и ещё больше уйдут в госбумаги,разве что могут слегка подешеветь потребкредиты (единственный плюс).Вряд ли нарид с энтузиазмом понесет гривну под 5 годовых и приучить это малореально. Те 17-20 % годовых не с неба брались.Это была более-менее адекватная цена за риск валюты в стране 3 мира,а то,что они сейчас делают оторвано от реальности.