goldfinger написав:Это хотелки государства занимать на внутреннем рынке дешевле.
нац.банк с рефинансом под 8% решил заменить собой депозитчиков, зачем держать отделения и персонал, платить за инкассацию если можно привлечь дешевый ресурс у нац.банка. Деньги на рынке априори не могут быть дешевыми при такой безработице, падении экономики дефиците бюджета в 300 ярдо.. "Дешёвыми" они станут благодаря эмиссии для близких банков и для правительства, остальные игроки продолжат испытывать дефицит денежных средств. Кредиты в таких условиях крайне высокорисковые (чем возвращать?). Сказки про дешёвое кредитование - для доверчивых лохов. Чем ниже доходность овгз тем меньше желающих их покупать. остётся схема эмиссия - рефинанс - выкуп бумаг банками.
freeze написав:Правительство продлило на май налоговые льготы для физлиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса за себя. Итого освободили от уплаты ЕСВ за 3 месяца - март, апрель и май, в общем и целом "простив" 3117 гривен.
Никто ничего не простил, к концу года всё нужно вернуть взад. ЭТО, ТАК СКАЗАТЬ, ОТСРОЧКА.
Никакая не отсрочка, освобождение от уплаты, несмотря на неуплату ЕСВ будет зачтен за эти три месяца стаж. В годовом отчете Д-5 по ЕСВ ФОП должен будет поставить прочерк напротив этих трех месяцев.
Неделю назад закрывал ФОП-2группа единщик налоховик говорит -без уплаты ЕСВ не закроет Вот такая хрень.
goldfinger написав:Это хотелки государства занимать на внутреннем рынке дешевле.
нац.банк с рефинансом под 8% решил заменить собой депозитчиков, зачем держать отделения и персонал, платить за инкассацию если можно привлечь дешевый ресурс у нац.банка. Деньги на рынке априори не могут быть дешевыми при такой безработице, падении экономики дефиците бюджета в 300 ярдо.. "Дешёвыми" они станут благодаря эмиссии для близких банков и для правительства, остальные игроки продолжат испытывать дефицит денежных средств. Кредиты в таких условиях крайне высокорисковые (чем возвращать?). Сказки про дешёвое кредитование - для доверчивых лохов. Чем ниже доходность овгз тем меньше желающих их покупать. остётся схема эмиссия - рефинанс - выкуп бумаг банками.
Ви праві. Високі ставки по кредитах лише частково пояснюються високою вартістю гривні. Було б чудово якби хтось із форумчан-банкірів підказав яка доля ризиків у вартості кредитів. Думаю (ІМХО) в Українських реаліях навіть якщо облікова ставка НБУ буде 2-3%, то вартість кредитів не впаде нижче 12-15%, а споживчого кредитування не нижче 20%. Зараз влада намагається штучно понизити вартість гривні при цьому не роблячи абсолютно нічого на полі зниження ризиків для позичальників (Судова реформа, законодавство та ін.). І вони про це (ризики) чомусь мовчать. Як в рот води набрали. Це можна проілюструвати на прикладі неосвідченого робітника якому купили нову техніку. Можливість збільшення продуктивності роботи величезна, але ж без навчання робітника її не буде. Взагалі. Так само у нас і з запуском кредитування.
Дописав. Про те зниження облікової ставки в довгій перспективі буде впливати на форму заощадження населення. Довіряти нашій банківській системі солідні суми грошей під такі низькі відсотки буде все менше людей. Тобто раніше вигідніше було нічого не робити і ти заробляв більше грошей ніж той хто працював, ризикував та не спав ночами. Звичайний високоліквідний депозит був набагато прибутковіший за більшість видів діяльності. Тепер все почне змінюватись. Ті хто не крадуть гроші, а заробляють їх власною працею почнуть шукати шляхи отримання більшої дохідності їхніх заощаджень. Хтось збільшить інвестиції в бізнес (товар), хтось в нерухомість (не тільки в Україні). Для економіки країни це буде однозначний позитив. Плюс цей вірус показав, що найлегший варіант податись в сферу послуг - це не є найкращий варіант. Виробник із своїм або налагодженим ринком збуту - от кращий варіант. Той хто зможе знайти більше клієнтів при меншій маржі буде на коні. Головне не демпінгувати, бо всі пропадуть.
Востаннє редагувалось Realist в Чет 14 тра, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Ну що ж - знову з'явився Долярчик, а це означає, що #будедешевшати! При чому, як і доляр, так і нерухомість. Не зразу, звичайно, але буде!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Realist написав:Зараз влада намагається штучно понизити вартість гривні при цьому не роблячи абсолютно нічого на полі зниження ризиків для позичальників (Судова реформа, законодавство та ін.). І вони про це (ризики) чомусь мовчать. Як в рот води набрали.
из-за низкого спроса дефицит денег испытывают все от пенсионера до крупного бизнеса. Рынок проглотит дешёвую гривну и скажет дайте ещё. Дальше 2 варианта либо эмиссия без роста ввп всех сделает миллионерами, либо вырастет стоимость денег.
Проблемных кредитов чуть меньше 50%. На ближайшие годы падать есть куда. Можно кредитовать. Кредиты проедят, а возвращать будут те у кого будет источник дохода. Через налоги, инфляцию, курс доллара.
По итогам 2019 года объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020-го составил 48,4%, Снизившись за год на 4,5%, сообщает НБУ.
Долярчик написав:Ну що ж - знову з'явився Долярчик, а це означає, що #будедешевшати! При чому, як і доляр, так і нерухомість. Не зразу, звичайно, але буде!
недвижимости ещё падать и падать, вангую 50% в долларовом эквиваленте, а на счёт доллара дешеветь он будет в краткосрочной перспективе - экономике нужна гривна.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 тра, 2020 09:59, всього редагувалось 3 разів.
goldfinger написав:Это хотелки государства занимать на внутреннем рынке дешевле.
нац.банк с рефинансом под 8% решил заменить собой депозитчиков, зачем держать отделения и персонал, платить за инкассацию если можно привлечь дешевый ресурс у нац.банка. Деньги на рынке априори не могут быть дешевыми при такой безработице, падении экономики дефиците бюджета в 300 ярдо.. "Дешёвыми" они станут благодаря эмиссии для близких банков и для правительства, остальные игроки продолжат испытывать дефицит денежных средств. Кредиты в таких условиях крайне высокорисковые (чем возвращать?). Сказки про дешёвое кредитование - для доверчивых лохов. Чем ниже доходность овгз тем меньше желающих их покупать. остётся схема эмиссия - рефинанс - выкуп бумаг банками.
Немного не так... Вернее, совсем не так. Рефинанс - под бумаги. Не бланком. Завуалированное затыкание Нацбанком бюджета через комбанки с уплатой последним разницы между доходностью бумаг и ценой рефинанса. Чтобы получить рефинанс - нужно сначала купить бумаги.
Realist написав:Ті хто не крадуть гроші, а заробляють їх власною працею почнуть шукати шляхи отримання більшої дохідності їхніх заощаджень. Хтось збільшить інвестиції в бізнес (товар), хтось в нерухомість (не тільки в Україні). Для економіки країни це буде однозначний позитив.
с точностью до наоборот, на депозитах деньги работали, когда их снимут часть уйдёт обратно в матрас, другая часть уедет заграницу. Недвижимость перестала быть ликвидным активом, вложиться то в нее можно но получить прибыль или перепродать дороже - не факт. Производства интересны если есть рынок сбыта. Иначе рентабельность того что производите может стать отрицательной.