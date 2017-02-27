11-15: В Сумах и Полтаве курс продажи понизился на 5 коп.: 26.80 - 26.90
В Харькове спред 3-5 коп.: 26.87 - 26.90
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:19
11-15: В Сумах и Полтаве курс продажи понизился на 5 коп.: 26.80 - 26.90
В Харькове спред 3-5 коп.: 26.87 - 26.90
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:24
"Попередники" в НБУ залишилися, та й не залежить це від особи- система така.
Не хочу уподоблятися героям одеського фолькльору, але як і Ви, відповим питанням на питання: "неринкова оцінка заставних активів посадовими особами НБУ - Вам це ні про що не говорить?". Або як казав Каміль Маринадович в "День виборів": "ми можем приподзакрыть (глаза), а можем и припододкрыть", що є одним з головних принципів роботи чинуш як і у них, так і в нас.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:29
Смотрите как банки накачивают гривневыми ОВГЗ.
С начала года почти +40 млрд, и это только начало.
Хорошо видно куда пошел выданный рефинанс 8 мая , это видно по динамике 12 и 13 мая, нерезы продали 1 млрд ОВГЗ, банки купили
А вот здесь видно кто получал рефинанс
НБУ опубликовал список банков которые получили кредиты рефинансирования 8 мая.
В тот день проводилось 2 тендера.
1. Тендер на срок до 90 , объем 457 млн.грн.
2.Тендер на срок от 1 до 5 лет, объем почти 2,4 млрд.грн.
Ставки везде 8%
Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд.
А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.
На удивление в списке нет ни единого госа.
Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:33
Підкажіть будь ласка чи я все вірно розумію.
Якщо подивитись із точки зору нерезидента у якого є свій банк або банк-партнер і який має в Україні свою справу.
Як може діяти нерезидент тепер?
Він приходить із валютою. Міняє її на гривню (гривня при цьому не падає бо нерезидент продає валюту) і купляє (на первинці чи вторинці ОВДП) із дохідністю 11%.(або він вже має ОВДП на руках) Потім банк партнер нерезидента закладає ці папери НБУ і отримує гривню під 8% (плавуча ставка). Фактично НБУ за рахунок емісії (контрольованої) компенсує банку партнера нерезидента 3% вартості ресурсу. Ставка плавуча. Це означає, що якщо нерезидент ломанеться на вихід то сам затягне собі зашморг на шиї бо подорожчає валюта і НБУ зможе підняти облікову ставку.
Фактично ми маємо зараз біля 100 млр гривень нерезидентів у паперах мінфіну.
Ці гроші можуть піти на розвиток дуже великих підприємств під 11-12%. При чому це кошти (кредити) в гривні які застраховані від коливання курсу. Що дуже важливо адже можна реально прорахувати РОІ
Схема можливо і має лазівки для нечесного заробітку, але ж визнайте, для бізнесу (чесного) вона теж непогана. Єдиний недолік, малий та середній бізнес навряд чи від цього щось отримають. Хіба роботу на підряді у "гігантів"
Чи я помиляюсь?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:34
Ок. Мы говорим о ситуации сейчас, или о том, что было раньше? Для информации, стабкредитов уже нет. Применительно к ситуации сейчас - я написал выше. Желания, ровно как и времени, ковыряться в том, что было раньше у меня нет.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:35
Бумаги в портфелях банков уже есть,их и будут реповать и печатать гривну,уже это делают.Вообще,любопытная ситуация.При совке был офиц. курс бакса,который печатали(курс,а не бакс) в газете Известия,66 коп.,если не ошибаюсь,и реальный,за который можно было получить от десятки и до вышки,в зависимости от величины лота.
Нынешние уникумы действительно создают схему разных реальностей.Для государства и банков ресурс дешевый,а для нарида дорогой.Плюс карантин и снижение доходов.Нерезы под 8% сюда не пойдут,нарид денег не понесет.Что делать простым людям,у которых что-то есть?Недвига вариант не очень,низкая ликвидность,брать только когда цена оправдает риск,золото так себе,цена щас хз,непонятно,доллар"только падает",на % в гривне не заработать,да и риск девала велик.То бишь удар по мелким и не очень рантье.Все пропало,гг.Только вот система все равно прийдёт в равновесие.Если сделать гривну дешёвой и доступной для бизнеса и народа-вырастет курс,хотите держать курс-повышайте ставки.Смолий щас напоминает барона Мюнхгаузена,пытающегося вытянуть себя из болота за волосы.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49
Ликвидность увидел вчера, сегодня есть данные по объему. Посмотри
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:55
Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?
Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.
У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:00
Абыдно, да...
Я все так детально расписал и 2 лайка всего. Просто если 2 лайка, я не буду больше тут это все публиковать. Мне тратить свое время ради этого не интересно, для себя я все это составляю, но если это не интересно читателям ветки, то мне оно тем более не нужно.
Живите своим умом!
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