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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5407540854095410>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 328
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
13%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:19

11-15: В Сумах и Полтаве курс продажи понизился на 5 коп.: 26.80 - 26.90
В Харькове спред 3-5 коп.: 26.87 - 26.90
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:24

  4x4 написав:СТАБКРЕДИТ. Вам это ни о чем не говорит? До того ж, при "попередниках". :)

"Попередники" в НБУ залишилися, та й не залежить це від особи- система така.
Не хочу уподоблятися героям одеського фолькльору, але як і Ви, відповим питанням на питання: "неринкова оцінка заставних активів посадовими особами НБУ - Вам це ні про що не говорить?". Або як казав Каміль Маринадович в "День виборів": "ми можем приподзакрыть (глаза), а можем и припододкрыть", що є одним з головних принципів роботи чинуш як і у них, так і в нас.
L
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:29

Смотрите как банки накачивают гривневыми ОВГЗ.

С начала года почти +40 млрд, и это только начало.

Хорошо видно куда пошел выданный рефинанс 8 мая , это видно по динамике 12 и 13 мая, нерезы продали 1 млрд ОВГЗ, банки купили

Зображення


А вот здесь видно кто получал рефинанс
НБУ опубликовал список банков которые получили кредиты рефинансирования 8 мая.

В тот день проводилось 2 тендера.
1. Тендер на срок до 90 , объем 457 млн.грн.
2.Тендер на срок от 1 до 5 лет, объем почти 2,4 млрд.грн.
Ставки везде 8%

Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд.
А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.

На удивление в списке нет ни единого госа.

Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Зображення

Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:33

  4x4 написав:
  vitaliian написав:Учитывая что у нац.банка и правительства нет собственных денег (эмиссия это общие народные деньги) такой избирательный подход выглядит странным. Обратитесь в ваш банк пусть вам выдадут льготный кредит из того дешевого 8%ного рефинанса.

Еще раз. Чтоб получить рефинанс, нужно сначала купить бумаги. При чем тут льготный кредит (и кредит вообще)? И о каком избирательном подходе Вы говорите?

Підкажіть будь ласка чи я все вірно розумію.
Якщо подивитись із точки зору нерезидента у якого є свій банк або банк-партнер і який має в Україні свою справу.
Як може діяти нерезидент тепер?
Він приходить із валютою. Міняє її на гривню (гривня при цьому не падає бо нерезидент продає валюту) і купляє (на первинці чи вторинці ОВДП) із дохідністю 11%.(або він вже має ОВДП на руках) Потім банк партнер нерезидента закладає ці папери НБУ і отримує гривню під 8% (плавуча ставка). Фактично НБУ за рахунок емісії (контрольованої) компенсує банку партнера нерезидента 3% вартості ресурсу. Ставка плавуча. Це означає, що якщо нерезидент ломанеться на вихід то сам затягне собі зашморг на шиї бо подорожчає валюта і НБУ зможе підняти облікову ставку.
Фактично ми маємо зараз біля 100 млр гривень нерезидентів у паперах мінфіну.
Ці гроші можуть піти на розвиток дуже великих підприємств під 11-12%. При чому це кошти (кредити) в гривні які застраховані від коливання курсу. Що дуже важливо адже можна реально прорахувати РОІ
Схема можливо і має лазівки для нечесного заробітку, але ж визнайте, для бізнесу (чесного) вона теж непогана. Єдиний недолік, малий та середній бізнес навряд чи від цього щось отримають. Хіба роботу на підряді у "гігантів"
Чи я помиляюсь?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:34

  L написав:
  4x4 написав:СТАБКРЕДИТ. Вам это ни о чем не говорит? До того ж, при "попередниках". :)

"Попередники" в НБУ залишилися, та й не залежить це від особи- система така.
Не хочу уподоблятися героям одеського фолькльору, але як і Ви, відповим питанням на питання: "неринкова оцінка заставних активів посадовими особами НБУ - Вам це ні про що не говорить?". Або як казав Каміль Маринадович в "День виборів": "ми можем приподзакрыть (глаза), а можем и припододкрыть", що є одним з головних принципів роботи чинуш як і у них, так і в нас.

Ок. Мы говорим о ситуации сейчас, или о том, что было раньше? Для информации, стабкредитов уже нет. Применительно к ситуации сейчас - я написал выше. Желания, ровно как и времени, ковыряться в том, что было раньше у меня нет.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:35

  4x4 написав:
  vitaliian написав:Учитывая что у нац.банка и правительства нет собственных денег (эмиссия это общие народные деньги) такой избирательный подход выглядит странным. Обратитесь в ваш банк пусть вам выдадут льготный кредит из того дешевого 8%ного рефинанса.

Еще раз. Чтоб получить рефинанс, нужно сначала купить бумаги. При чем тут льготный кредит (и кредит вообще)? И о каком избирательном подходе Вы говорите?

Бумаги в портфелях банков уже есть,их и будут реповать и печатать гривну,уже это делают.Вообще,любопытная ситуация.При совке был офиц. курс бакса,который печатали(курс,а не бакс) в газете Известия,66 коп.,если не ошибаюсь,и реальный,за который можно было получить от десятки и до вышки,в зависимости от величины лота.
Нынешние уникумы действительно создают схему разных реальностей.Для государства и банков ресурс дешевый,а для нарида дорогой.Плюс карантин и снижение доходов.Нерезы под 8% сюда не пойдут,нарид денег не понесет.Что делать простым людям,у которых что-то есть?Недвига вариант не очень,низкая ликвидность,брать только когда цена оправдает риск,золото так себе,цена щас хз,непонятно,доллар"только падает",на % в гривне не заработать,да и риск девала велик.То бишь удар по мелким и не очень рантье.Все пропало,гг.Только вот система все равно прийдёт в равновесие.Если сделать гривну дешёвой и доступной для бизнеса и народа-вырастет курс,хотите держать курс-повышайте ставки.Смолий щас напоминает барона Мюнхгаузена,пытающегося вытянуть себя из болота за волосы.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/analitiki-prognozirujut-ukreplenie-grivni-v-bliz-368464/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49

  Искатель написав:
  4x4 написав:
  Искатель написав:Нацбанк напрямую выкупил у Нафтогаза 500 млн. долларов по 26,815.
И еще 20 млн. "наколядовал" с рынка. Итого + 520 млн. в ЗВРы.

Не было 0,5 ярда от Нафтогаза. :) Ровно как и 0,5 ярда.

Ну ОК. Ликвидность я и сам уже увидел. А что это тогда за сбой был в Блуме? Там же четко: было 26 мио объем, потом бац - и 526...

Ликвидность увидел вчера, сегодня есть данные по объему. Посмотри
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:55

  goldfinger написав:Бумаги в портфелях банков уже есть,их и будут реповать и печатать гривну,уже это делают.Вообще,любопытная ситуация.При совке был офиц. курс бакса,который печатали(курс,а не бакс) в газете Известия,66 коп.,если не ошибаюсь,и реальный,за который можно было получить от десятки и до вышки,в зависимости от величины лота.
Нынешние уникумы действительно создают схему разных реальностей.Для государства и банков ресурс дешевый,а для нарида дорогой.Плюс карантин и снижение доходов.Нерезы под 8% сюда не пойдут,нарид денег не понесет.Что делать простым людям,у которых что-то есть? Недвига вариант не очень,низкая ликвидность,брать только когда цена оправдает риск,золото так себе,цена щас хз,непонятно,доллар"только падает",на % в гривне не заработать,да и риск девала велик.То бишь удар по мелким и не очень рантье.Все пропало,гг.Только вот система все равно прийдёт в равновесие.Если сделать гривну дешёвой и доступной для бизнеса и народа-вырастет курс,хотите держать курс-повышайте ставки.Смолий щас напоминает барона Мюнхгаузена,пытающегося вытянуть себя из болота за волосы.

Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?
Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.
У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:00

Абыдно, да...

Я все так детально расписал и 2 лайка всего. Просто если 2 лайка, я не буду больше тут это все публиковать. Мне тратить свое время ради этого не интересно, для себя я все это составляю, но если это не интересно читателям ветки, то мне оно тем более не нужно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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