Додано: Чет 14 тра, 2020 11:35

4x4 написав: vitaliian написав: Учитывая что у нац.банка и правительства нет собственных денег (эмиссия это общие народные деньги) такой избирательный подход выглядит странным. Обратитесь в ваш банк пусть вам выдадут льготный кредит из того дешевого 8%ного рефинанса. Учитывая что у нац.банка и правительства нет собственных денег (эмиссия это общие народные деньги) такой избирательный подход выглядит странным. Обратитесь в ваш банк пусть вам выдадут льготный кредит из того дешевого 8%ного рефинанса.

Еще раз. Чтоб получить рефинанс, нужно сначала купить бумаги. При чем тут льготный кредит (и кредит вообще)? И о каком избирательном подходе Вы говорите? Еще раз. Чтоб получить рефинанс, нужно сначала купить бумаги. При чем тут льготный кредит (и кредит вообще)? И о каком избирательном подходе Вы говорите?

Бумаги в портфелях банков уже есть,их и будут реповать и печатать гривну,уже это делают.Вообще,любопытная ситуация.При совке был офиц. курс бакса,который печатали(курс,а не бакс) в газете Известия,66 коп.,если не ошибаюсь,и реальный,за который можно было получить от десятки и до вышки,в зависимости от величины лота.Нынешние уникумы действительно создают схему разных реальностей.Для государства и банков ресурс дешевый,а для нарида дорогой.Плюс карантин и снижение доходов.Нерезы под 8% сюда не пойдут,нарид денег не понесет.Что делать простым людям,у которых что-то есть?Недвига вариант не очень,низкая ликвидность,брать только когда цена оправдает риск,золото так себе,цена щас хз,непонятно,доллар"только падает",на % в гривне не заработать,да и риск девала велик.То бишь удар по мелким и не очень рантье.Все пропало,гг.Только вот система все равно прийдёт в равновесие.Если сделать гривну дешёвой и доступной для бизнеса и народа-вырастет курс,хотите держать курс-повышайте ставки.Смолий щас напоминает барона Мюнхгаузена,пытающегося вытянуть себя из болота за волосы.