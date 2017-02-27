Хтось може мені пояснити. Нащо вам ті лайки? Останнім часом про них дуже часто пишуть. Ви що на роботі і оплата праці залежить від лайків?
Я пишу бо мені цікаво і багато чого вчусь у форумчан під час спілкування.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хтось може мені пояснити. Нащо вам ті лайки? Останнім часом про них дуже часто пишуть. Ви що на роботі і оплата праці залежить від лайків?
Я пишу бо мені цікаво і багато чого вчусь у форумчан під час спілкування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:07
О чем это говорит? Это либо сумасшедший отток из БС либо комбанки захотели поиграть в пирамиду? Не думаю что второе, все понимают что обязательства по пирамиде погасят резаным папиром в сентябре. 2% того не стоят, лучше купить валюты. А вот госы распоряжаются [бюджетным] баблом налогоплательщиков - им все равно, и с удовольствием возьмут риски ICUшников на себя.
Очень интересно будет посмотреть м1 и м2 через месяц.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 14 тра, 2020 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:09
«Лайк» — это самый простой способ получить и выразить поглаживание в интернете.
1.Потребность в поглаживании
2.Способы получения поглаживаний
3.Условный рефлекс поглаживания
....
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:15
Вообще такое чувство, что НБУ делает все, чтобы кризис накрыл как можно жестче, возможно это и есть революционная стратегия коричневого по свержению клована
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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