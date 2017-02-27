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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5407540854095410

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 328
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
13%
44
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтось може мені пояснити. Нащо вам ті лайки? Останнім часом про них дуже часто пишуть. Ви що на роботі і оплата праці залежить від лайків? :-)
Я пишу бо мені цікаво і багато чого вчусь у форумчан під час спілкування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:07

  zzzzzz написав:На удивление в списке нет ни единого госа.

Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Зображення



О чем это говорит? Это либо сумасшедший отток из БС либо комбанки захотели поиграть в пирамиду? Не думаю что второе, все понимают что обязательства по пирамиде погасят резаным папиром в сентябре. 2% того не стоят, лучше купить валюты. А вот госы распоряжаются [бюджетным] баблом налогоплательщиков - им все равно, и с удовольствием возьмут риски ICUшников на себя.

Очень интересно будет посмотреть м1 и м2 через месяц.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 14 тра, 2020 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:09

  Realist написав:Хтось може мені пояснити. Нащо вам ті лайки? Останнім часом про них дуже часто пишуть. Ви що на роботі і оплата праці залежить від лайків? :-)
Я пишу бо мені цікаво і багато чого вчусь у форумчан під час спілкування.

«Лайк» — это самый простой способ получить и выразить поглаживание в интернете.

1.Потребность в поглаживании
2.Способы получения поглаживаний
3.Условный рефлекс поглаживания
....
https://www.cossa.ru/234/13291/
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:15

Вообще такое чувство, что НБУ делает все, чтобы кризис накрыл как можно жестче, возможно это и есть революционная стратегия коричневого по свержению клована :P
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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