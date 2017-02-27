Додано: Чет 14 тра, 2020 12:26

НБУ оприлюднив Білу книгу "Майбутнє регулювання діяльності ринків" - ломбардам, зокрема, дозволять здійснювати готівковий обмін валют, також вони будуть зобов’язані підтримувати капітал на рівні 500 тис грн.



Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Однією з ключових цілей нового регулювання ринку ломбардів, викладеного в Білій книзі, стане захист прав осіб, які користуються послугами ломбардів, а також розширення можливостей для ломбардів.



НБУ розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна. Це означає, що у випадку неспроможності позичальника сплатити борг з врахуванням відсотків за користування позикою, його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і жодних додаткових вимог до позичальника у ломбарда бути не може", - йдеться у повідомленні.



Також регулятор прагне підвищити рівень інформування клієнтів про умови ломбардного кредитування.



Зокрема, розглядається можливість запровадити обов'язкове надання клієнту ломбардного квитка або встановити додаткові вимоги до договору з позичальником, де умови будуть викладені в стислій та доступній для прочитання формі.



Також у ломбардів з’явиться можливість здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.



Вони також матимуть право надавати інші супровідні послуги чи здійснювати іншу господарську діяльність, яка необхідна їм для надання фінансових послуг. При цьому, залишиться вимога щодо кредитування лише під заставу майна.



Ломбарди будуть зобов’язані підтримувати капітал на рівні 500 тис грн, а за наявності відокремлених підрозділів - не менше 1 млн грн. Також планується встановити підвищені чи додаткові вимоги для ломбардів, які надаватимуть інші фінансові послуги, окрім кредитування, на рівні не менше 5 млн грн.



"Впровадження змін потребуватиме зусиль від учасників ринку, тому терміни приведення діяльності ломбардів у відповідність до нових вимог визначатимуться лише після детального ознайомлення зі станом ринку, з урахуванням об’єктивних строків та можливостей виконати нові вимоги", - додали в НБУ.



Зазначимо, що у зв'язку з набранням чинності з 1 липня закону про "спліт" Нацбанк стане регулятором небанківських фінансових установ, в тому числі ломбардів.