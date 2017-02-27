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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5408540954105411>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 329
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:15

Вообще такое чувство, что НБУ делает все, чтобы кризис накрыл как можно жестче, возможно это и есть революционная стратегия коричневого по свержению клована :P
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:26

Ломбардам дозволять готівковий обмін валют – НБУ

НБУ оприлюднив Білу книгу "Майбутнє регулювання діяльності ринків" - ломбардам, зокрема, дозволять здійснювати готівковий обмін валют, також вони будуть зобов’язані підтримувати капітал на рівні 500 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
"Однією з ключових цілей нового регулювання ринку ломбардів, викладеного в Білій книзі, стане захист прав осіб, які користуються послугами ломбардів, а також розширення можливостей для ломбардів.

НБУ розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна. Це означає, що у випадку неспроможності позичальника сплатити борг з врахуванням відсотків за користування позикою, його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і жодних додаткових вимог до позичальника у ломбарда бути не може", - йдеться у повідомленні.

Також регулятор прагне підвищити рівень інформування клієнтів про умови ломбардного кредитування.

Зокрема, розглядається можливість запровадити обов'язкове надання клієнту ломбардного квитка або встановити додаткові вимоги до договору з позичальником, де умови будуть викладені в стислій та доступній для прочитання формі.

Також у ломбардів з’явиться можливість здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.

Вони також матимуть право надавати інші супровідні послуги чи здійснювати іншу господарську діяльність, яка необхідна їм для надання фінансових послуг. При цьому, залишиться вимога щодо кредитування лише під заставу майна.

Ломбарди будуть зобов’язані підтримувати капітал на рівні 500 тис грн, а за наявності відокремлених підрозділів - не менше 1 млн грн. Також планується встановити підвищені чи додаткові вимоги для ломбардів, які надаватимуть інші фінансові послуги, окрім кредитування, на рівні не менше 5 млн грн.

"Впровадження змін потребуватиме зусиль від учасників ринку, тому терміни приведення діяльності ломбардів у відповідність до нових вимог визначатимуться лише після детального ознайомлення зі станом ринку, з урахуванням об’єктивних строків та можливостей виконати нові вимоги", - додали в НБУ.

Зазначимо, що у зв'язку з набранням чинності з 1 липня закону про "спліт" Нацбанк стане регулятором небанківських фінансових установ, в тому числі ломбардів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:27

ТАЗ онлнай вернувся на вчорашнє дно - 26.75
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:27

Справочный курс +

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.05.2020............................26,6815
Гривна укрепилась менее, чем на копейку.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек. После 11 снизились на копейку. Пока скучно.
НБУ вчера выкупил 71 млн.
Остатки на коррсчетах очень существенно сократились. Ликвидность ушла в казначейство как оплата за облигации. Объем суточных сертификатов слегка вырос. Немного забрала обналичка.

Объем валютного рынка во вторник сократился с 320.5 до 259.6 млн. Чистый спрос составил 208.6 млн. Объемы клиентских операций также упали, перекос в сторону предложения усилился.

  zzzzzz написав:Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд.
А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.

Остальное - рефинанс до 90 дней. Эти тендеры проводятся еженедельно без дополнительных анонсов.
  zzzzzz написав:На удивление в списке нет ни единого госа.

Что сильно подрывает теорию о мутной схеме правительства с цикличной продажей облигаций за счет рефинанса. Слишком много участников и они не слишком удобные партнеры.

Вынужден повторяться, но избыточная ликвидность на сертификатах позволяет скупать облигации в большом количестве без рефинанса. После не значит вследствие.
Покупка облигаций с фиксированной доходностью за длинный рефинанс с плавающей доходностью выглядит излишне рискованной. Декларируемая схема с кредитованием госпроектов за счет рефинанса выглядит логичнее - там можно прописать плавающую ставку вида учетка + дельта. На эту дельту банк всегда будет в плюсе.

ЗЫ Писать буду даже при недостатке плюсиков :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?
Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.
У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.

В який спосіб?
Що саме маєте на увазі?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Зелёные уже даже в мае хотят деньги,мол чего же ещё вам буржуи надо.
А ведь всё должно быть по процедуре,сначала в очередной раз МВФ должен проглотить тот факт,что в закон вкинули маленькую закарлючку о компенсации и весь смысл закона уже потерялся,учитывая как могут судить судьи барышевского района.

..........

А в это время напечатают много много гривен,Нафтогаз уже будет пустой и без валюты,а транш будет отдан на оплату долгов.

как считаете, если бы год назад всё осталось по-прежнему, был бы другой сценарий с МВФ. ОВГЗ и прочими телодвижениями власти? И какой бы был курс?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:49

  Долярчик написав:
  Realist написав:Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?
Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.
У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.

В який спосіб?
Що саме маєте на увазі?

Наведу на вашому прикладі. За останні кілька років у вас було в основному ТРИ варіанти заощаджень. (магазин/базар не рахуємо) Нерухомість, депозити, валюта.
Нерухомість - це додана вартість при виробництві матеріалів для будівництва та ремонтів. Тобто вклавши гроші в будову - ви фактично створюєте (даєте) робочі місця і ріст ВВП. (Не дурно Китай так розбудувався)
Депозити та валюта у нас додану вартість не створюють. Бо банки ці гроші не дають в реальний сектор. Ці гроші потрібно "запхати" в економіку. Але ніхто не хоче цього робити, бо тоді за ті ж доходи або і ще менші, ви отримуєте суттєво вищі ризики.
Відповідно знизивши дохідність по депозитах ви можете стимулювати їхніх власників до якогось броунівського руху в напрямку пошуку механізмів та методів для інвестування.
Багато тутешніх форумчан сприймає це як обкрадання пересічного. Я цю думку не поділяю.
Але що не менш важливо, без іншого фактору, а саме зменшення ризиків (судова реформа, законодавство та ін.) ефект від зниження вартості гривні може дійсно привести лише до зменшення дохідності заощадження для пересічного. Тобто заробляти почнуть менше, але із депозитів все одно не злізуть. Подивимось...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:57

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:На удивление в списке нет ни единого госа.

Что сильно подрывает теорию о мутной схеме правительства с цикличной продажей облигаций за счет рефинанса. Слишком много участников и они не слишком удобные партнеры.

Вынужден повторяться, но избыточная ликвидность на сертификатах позволяет скупать облигации в большом количестве без рефинанса. После не значит вследствие.
Покупка облигаций с фиксированной доходностью за длинный рефинанс с плавающей доходностью выглядит излишне рискованной. Декларируемая схема с кредитованием госпроектов за счет рефинанса выглядит логичнее - там можно прописать плавающую ставку вида учетка + дельта. На эту дельту банк всегда будет в плюсе.


Такое мощное обоснование, вот только кредит на 6 млрд Укрэксимбанку вы забыли упомянуть ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:57

В Украине ломбардам, которым Кабмин разрешил работать во время карантина, позволят осуществлять наличный обмен валют и обяжут поддерживать капитал на уровне 500 000 гривен.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:05

  freeze написав:Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Сейчас таможенник, который проработал на этом посту всего два месяца, находится в изоляторе временного содержания.

Два месяца проработал, итить.

'"Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. Всего на пост руководителя Одесской таможни претендовали 58 человек. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Конституции. К финальным собеседованиям с председателем службы допустили пятерых претендентов. Победил Грибанов.""


потому как все эти наши конкурсы - просто профанация, места тупо покупают для своих людей что-бы те работали на нужный карман, слили скорее всего конкуренты
Alex6
 
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