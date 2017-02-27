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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5408540954105411

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 329
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:21

  zzzzzz написав:Абыдно, да...

Я все так детально расписал и 2 лайка всего. Просто если 2 лайка, я не буду больше тут это все публиковать. Мне тратить свое время ради этого не интересно, для себя я все это составляю, но если это не интересно читателям ветки, то мне оно тем более не нужно.

Вибачте, я не РОЗУМІЮ таблиць, та вуса від вусатого, якщоб була якась кінцівка -типу чого чекати і коли.
А ТАК, плюсую за конкретику, та вірю РЕЗУЛЬТАТУ НА ТАБЛО -це більш переконливо.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:30

26.79-26.81/26.84-26.86
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:32

Маме добавили 100 гривен. 5% вместо обещанных 11. 37 лет стажа.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Такое мощное обоснование, вот только кредит на 6 млрд Укрэксимбанку вы забыли упомянуть ))))

Я его упоминал целую неделю в связке с кредитом Укравтопрому от этого же банка на близкую сумму.
Могу предположить, что когда трехмесячный закончится, Укрэксим перекредитуется на долгосрок. К сожалению, подробностей условий кредита Автодору в открытом доступе нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:51

  Grand Touring написав:
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем:
апрель - прибыль НБУ
май - прибыль Нафтогаза
июнь - первый транш МВФ
июль - станок НБУ
август - второй транш МВФ
сентябрь - прибыль Нафтогаза
октябрь - станок НБУ
ноябрь - третий транш МВФ

Оптимистичненько, учитывая традиции МВФ :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:58

А ЩО З МБ, він сдох?
Щось зовсім не дихає.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:03

Економіст Козак каже,що
-оптимістичний курс 25-27
-Пісимистичниий 26-28
Мабуть 26 полюбому не за горами
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:09

  zzzzzz написав:А вот здесь видно кто получал рефинанс
НБУ опубликовал список банков которые получили кредиты рефинансирования 8 мая.

В тот день проводилось 2 тендера.
1. Тендер на срок до 90 , объем 457 млн.грн.
2.Тендер на срок от 1 до 5 лет, объем почти 2,4 млрд.грн.
Ставки везде 8%

Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд.
А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.

На удивление в списке нет ни единого госа.

Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Зображення

Зображення


Жень, на тендерах были удовлетворены заявки банков на общую сумму 2 845,0 млн грн, в том числе, 456,6 млн - на 84 дня, 2 388,4 млн - на 1813 дней.
Но в этот же день было погашение рефинанса на 260 млн. Так вот, кто-то из списка переложил более ранний рефинанс в новый рефинанс на сумму 100 млн. Технически это выглядит следующим образом - я подаю заявку по рефинансу на 100 млн и тут же, в заявке, прошу направить эту сумму на погашение кредита рефинансирования, полученного раньше.
По статистике - выдано банкам рефинанса на 2,845 млрд, фактично выдано (как в таблице НБУ, на которую ты ссылаешься) банкам на 100 млн меньше.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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