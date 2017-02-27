Я все так детально расписал и 2 лайка всего. Просто если 2 лайка, я не буду больше тут это все публиковать. Мне тратить свое время ради этого не интересно, для себя я все это составляю, но если это не интересно читателям ветки, то мне оно тем более не нужно.
Вибачте, я не РОЗУМІЮ таблиць, та вуса від вусатого, якщоб була якась кінцівка -типу чого чекати і коли. А ТАК, плюсую за конкретику, та вірю РЕЗУЛЬТАТУ НА ТАБЛО -це більш переконливо.
zzzzzz написав:Такое мощное обоснование, вот только кредит на 6 млрд Укрэксимбанку вы забыли упомянуть ))))
Я его упоминал целую неделю в связке с кредитом Укравтопрому от этого же банка на близкую сумму. Могу предположить, что когда трехмесячный закончится, Укрэксим перекредитуется на долгосрок. К сожалению, подробностей условий кредита Автодору в открытом доступе нет.
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем: апрель - прибыль НБУ май - прибыль Нафтогаза июнь - первый транш МВФ июль - станок НБУ август - второй транш МВФ сентябрь - прибыль Нафтогаза октябрь - станок НБУ ноябрь - третий транш МВФ
Оптимистичненько, учитывая традиции МВФ
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
zzzzzz написав:А вот здесь видно кто получал рефинанс НБУ опубликовал список банков которые получили кредиты рефинансирования 8 мая.
В тот день проводилось 2 тендера. 1. Тендер на срок до 90 , объем 457 млн.грн. 2.Тендер на срок от 1 до 5 лет, объем почти 2,4 млрд.грн. Ставки везде 8%
Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд. А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.
На удивление в списке нет ни единого госа.
Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Жень, на тендерах были удовлетворены заявки банков на общую сумму 2 845,0 млн грн, в том числе, 456,6 млн - на 84 дня, 2 388,4 млн - на 1813 дней. Но в этот же день было погашение рефинанса на 260 млн. Так вот, кто-то из списка переложил более ранний рефинанс в новый рефинанс на сумму 100 млн. Технически это выглядит следующим образом - я подаю заявку по рефинансу на 100 млн и тут же, в заявке, прошу направить эту сумму на погашение кредита рефинансирования, полученного раньше. По статистике - выдано банкам рефинанса на 2,845 млрд, фактично выдано (как в таблице НБУ, на которую ты ссылаешься) банкам на 100 млн меньше.