zzzzzz написав:Такое мощное обоснование, вот только кредит на 6 млрд Укрэксимбанку вы забыли упомянуть ))))
Я его упоминал целую неделю в связке с кредитом Укравтопрому от этого же банка на близкую сумму. Могу предположить, что когда трехмесячный закончится, Укрэксим перекредитуется на долгосрок. К сожалению, подробностей условий кредита Автодору в открытом доступе нет.
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем: апрель - прибыль НБУ май - прибыль Нафтогаза июнь - первый транш МВФ июль - станок НБУ август - второй транш МВФ сентябрь - прибыль Нафтогаза октябрь - станок НБУ ноябрь - третий транш МВФ
Оптимистичненько, учитывая традиции МВФ
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
zzzzzz написав:А вот здесь видно кто получал рефинанс НБУ опубликовал список банков которые получили кредиты рефинансирования 8 мая.
В тот день проводилось 2 тендера. 1. Тендер на срок до 90 , объем 457 млн.грн. 2.Тендер на срок от 1 до 5 лет, объем почти 2,4 млрд.грн. Ставки везде 8%
Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд. А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.
На удивление в списке нет ни единого госа.
Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Жень, на тендерах были удовлетворены заявки банков на общую сумму 2 845,0 млн грн, в том числе, 456,6 млн - на 84 дня, 2 388,4 млн - на 1813 дней. Но в этот же день было погашение рефинанса на 260 млн. Так вот, кто-то из подавших завку в этот день, переложил более ранний рефинанс в новый рефинанс на сумму 100 млн. Технически это выглядит следующим образом - я подаю заявку по рефинансу на 100 млн и тут же, в заявке, прошу направить эту сумму на погашение кредита рефинансирования, полученного раньше. По статистике - выдано банкам рефинанса на 2,845 млрд, фактично выдано (как в таблице НБУ, на которую ты ссылаешься) банкам на 100 млн меньше.
zzzzzz написав:Такое мощное обоснование, вот только кредит на 6 млрд Укрэксимбанку вы забыли упомянуть ))))
Я его упоминал целую неделю в связке с кредитом Укравтопрому от этого же банка на близкую сумму. Могу предположить, что когда трехмесячный закончится, Укрэксим перекредитуется на долгосрок. К сожалению, подробностей условий кредита Автодору в открытом доступе нет.
Ну, ставка же по первому траншу есть в открытом доступе - 10,5%. Логично предположить, что ставка не фиксированная... ))) Добавлю на всякий случай - сугубо ИМХО, а то, не дай Бог, будет как с 0,5 ярда Нафтогаза...
Востаннє редагувалось 4x4 в Чет 14 тра, 2020 14:36, всього редагувалось 2 разів.
goldfinger написав:Бумаги в портфелях банков уже есть,их и будут реповать и печатать гривну,уже это делают.Вообще,любопытная ситуация.При совке был офиц. курс бакса,который печатали(курс,а не бакс) в газете Известия,66 коп.,если не ошибаюсь,и реальный,за который можно было получить от десятки и до вышки,в зависимости от величины лота. Нынешние уникумы действительно создают схему разных реальностей.Для государства и банков ресурс дешевый,а для нарида дорогой.Плюс карантин и снижение доходов.Нерезы под 8% сюда не пойдут,нарид денег не понесет.Что делать простым людям,у которых что-то есть? Недвига вариант не очень,низкая ликвидность,брать только когда цена оправдает риск,золото так себе,цена щас хз,непонятно,доллар"только падает",на % в гривне не заработать,да и риск девала велик.То бишь удар по мелким и не очень рантье.Все пропало,гг.Только вот система все равно прийдёт в равновесие.Если сделать гривну дешёвой и доступной для бизнеса и народа-вырастет курс,хотите держать курс-повышайте ставки.Смолий щас напоминает барона Мюнхгаузена,пытающегося вытянуть себя из болота за волосы.
Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість? Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом. У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.
Бывает,ещё как бывает.Украл дедушка имперский генерал в Каире мумию,а она щас в Лондоне дорожает:)Почитайте интересную книжку Тома Пикетти "Капитал в XXI веке" или посмотрите одноименный фильм,он есть на hdrezke.Доходность капитала,независимо от уровня риска на большом временном промежутке значительно выше доходностей производств и роста ВВП.С 1700 по 2018 темпы роста мировой экономики составили 1,6% в год,а отдача от капитала в среднем 5% в год.В Украине,по большому счету,денег то особо нет.Производится продукт с низкой добавленной стоимостью,а импортируется-с высокой.Впрочем,и в проблемной экономике можно довольно долго держать стабильный курс,пример 8 при яныке.Нынешние зажимают наличную ликвидность и делают все,чтобы у нарида было меньше гривен,бюджет проплатить надо-но и его постараются секвестировать.Вообще я оптимист и верю в украинское экономическое чудо.Оно заключается в том,чтобы у нарида было мало ленег.30 лет наблюдаем,а практика,как известно-критерий истины.Так ещё можно продержаться,но итог всегда один.Резкий девал.