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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5409541054115412>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 329
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
66
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:30

26.79-26.81/26.84-26.86
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:32

Маме добавили 100 гривен. 5% вместо обещанных 11. 37 лет стажа.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Такое мощное обоснование, вот только кредит на 6 млрд Укрэксимбанку вы забыли упомянуть ))))

Я его упоминал целую неделю в связке с кредитом Укравтопрому от этого же банка на близкую сумму.
Могу предположить, что когда трехмесячный закончится, Укрэксим перекредитуется на долгосрок. К сожалению, подробностей условий кредита Автодору в открытом доступе нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:51

  Grand Touring написав:
Первый транш от МВФ Украина ожидает до конца мая и он будет составлять 1 млрд 75 млн долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
Итак, план-капкан как наполнить бюджет состоит в следующем:
апрель - прибыль НБУ
май - прибыль Нафтогаза
июнь - первый транш МВФ
июль - станок НБУ
август - второй транш МВФ
сентябрь - прибыль Нафтогаза
октябрь - станок НБУ
ноябрь - третий транш МВФ

Оптимистичненько, учитывая традиции МВФ :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:58

А ЩО З МБ, він сдох?
Щось зовсім не дихає.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:03

Економіст Козак каже,що
-оптимістичний курс 25-27
-Пісимистичниий 26-28
Мабуть 26 полюбому не за горами
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:09

  zzzzzz написав:А вот здесь видно кто получал рефинанс
НБУ опубликовал список банков которые получили кредиты рефинансирования 8 мая.

В тот день проводилось 2 тендера.
1. Тендер на срок до 90 , объем 457 млн.грн.
2.Тендер на срок от 1 до 5 лет, объем почти 2,4 млрд.грн.
Ставки везде 8%

Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд.
А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.

На удивление в списке нет ни единого госа.

Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Зображення

Зображення


Жень, на тендерах были удовлетворены заявки банков на общую сумму 2 845,0 млн грн, в том числе, 456,6 млн - на 84 дня, 2 388,4 млн - на 1813 дней.
Но в этот же день было погашение рефинанса на 260 млн. Так вот, кто-то из подавших завку в этот день, переложил более ранний рефинанс в новый рефинанс на сумму 100 млн. Технически это выглядит следующим образом - я подаю заявку по рефинансу на 100 млн и тут же, в заявке, прошу направить эту сумму на погашение кредита рефинансирования, полученного раньше.
По статистике - выдано банкам рефинанса на 2,845 млрд, фактично выдано (как в таблице НБУ, на которую ты ссылаешься) банкам на 100 млн меньше.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:30

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Такое мощное обоснование, вот только кредит на 6 млрд Укрэксимбанку вы забыли упомянуть ))))

Я его упоминал целую неделю в связке с кредитом Укравтопрому от этого же банка на близкую сумму.
Могу предположить, что когда трехмесячный закончится, Укрэксим перекредитуется на долгосрок. К сожалению, подробностей условий кредита Автодору в открытом доступе нет.

Ну, ставка же по первому траншу есть в открытом доступе - 10,5%. Логично предположить, что ставка не фиксированная... )))
Добавлю на всякий случай - сугубо ИМХО, а то, не дай Бог, будет как с 0,5 ярда Нафтогаза... :lol:
Востаннє редагувалось 4x4 в Чет 14 тра, 2020 14:36, всього редагувалось 2 разів.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  4x4 написав:Ну, ставка же по первому траншу есть в открытом доступе - 10,5%. Логично предположить, что ставка не фиксированная... )))

Логично. Очень хочется надеяться, что реальность соответствует логике :)
Но хотелось бы знать, а не предполагать :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:39

  Realist написав:
  goldfinger написав:Бумаги в портфелях банков уже есть,их и будут реповать и печатать гривну,уже это делают.Вообще,любопытная ситуация.При совке был офиц. курс бакса,который печатали(курс,а не бакс) в газете Известия,66 коп.,если не ошибаюсь,и реальный,за который можно было получить от десятки и до вышки,в зависимости от величины лота.
Нынешние уникумы действительно создают схему разных реальностей.Для государства и банков ресурс дешевый,а для нарида дорогой.Плюс карантин и снижение доходов.Нерезы под 8% сюда не пойдут,нарид денег не понесет.Что делать простым людям,у которых что-то есть? Недвига вариант не очень,низкая ликвидность,брать только когда цена оправдает риск,золото так себе,цена щас хз,непонятно,доллар"только падает",на % в гривне не заработать,да и риск девала велик.То бишь удар по мелким и не очень рантье.Все пропало,гг.Только вот система все равно прийдёт в равновесие.Если сделать гривну дешёвой и доступной для бизнеса и народа-вырастет курс,хотите держать курс-повышайте ставки.Смолий щас напоминает барона Мюнхгаузена,пытающегося вытянуть себя из болота за волосы.

Так не буває, щоб нічого не робити і гроші тільки прибували. А хто працювати буде? Хто буде створювати додану вартість?
Весь світ свої заощадження десь розміщує. Щоб вони працювали. Починаючи від пенсійних фондів та інвестфондів і закінчуючи бізнесом.
У нас є проблема. Гроші є. Але вони не працюють. Не створюють продукт із доданою вартістю. Ці гроші створюють інші гроші та інфляцію і таким чином реально ми не стаємо багатші. Щоб стати багатшим потрібно мати більше товарів або послуг і мати кому їх збути. А у нас із цим проблема. Це коло потрібно розривати. Так будуть незадоволені і навіть ті хто постраждають. Але інших варіантів не має.

Бывает,ещё как бывает.Украл дедушка имперский генерал в Каире мумию,а она щас в Лондоне дорожает:)Почитайте интересную книжку Тома Пикетти "Капитал в XXI веке" или посмотрите одноименный фильм,он есть на hdrezke.Доходность капитала,независимо от уровня риска на большом временном промежутке значительно выше доходностей производств и роста ВВП.С 1700 по 2018 темпы роста мировой экономики составили 1,6% в год,а отдача от капитала в среднем 5% в год.В Украине,по большому счету,денег то особо нет.Производится продукт с низкой добавленной стоимостью,а импортируется-с высокой.Впрочем,и в проблемной экономике можно довольно долго держать стабильный курс,пример 8 при яныке.Нынешние зажимают наличную ликвидность и делают все,чтобы у нарида было меньше гривен,бюджет проплатить надо-но и его постараются секвестировать.Вообще я оптимист и верю в украинское экономическое чудо.Оно заключается в том,чтобы у нарида было мало ленег.30 лет наблюдаем,а практика,как известно-критерий истины.Так ещё можно продержаться,но итог всегда один.Резкий девал.
goldfinger
 
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