Ви праві. Високі ставки по кредитах лише частково пояснюються високою вартістю гривні. Було б чудово якби хтось із форумчан-банкірів підказав яка доля ризиків у вартості кредитів.

Думаю (ІМХО) в Українських реаліях навіть якщо облікова ставка НБУ буде 2-3%, то вартість кредитів не впаде нижче 12-15%, а споживчого кредитування не нижче 20%.

Зараз влада намагається штучно понизити вартість гривні при цьому не роблячи абсолютно нічого на полі зниження ризиків для позичальників (Судова реформа, законодавство та ін.). І вони про це (ризики) чомусь мовчать. Як в рот води набрали.

Це можна проілюструвати на прикладі неосвідченого робітника якому купили нову техніку. Можливість збільшення продуктивності роботи величезна, але ж без навчання робітника її не буде. Взагалі.

Так само у нас і з запуском кредитування.



Дописав.

Про те зниження облікової ставки в довгій перспективі буде впливати на форму заощадження населення. Довіряти нашій банківській системі солідні суми грошей під такі низькі відсотки буде все менше людей. Тобто раніше вигідніше було нічого не робити і ти заробляв більше грошей ніж той хто працював, ризикував та не спав ночами. Звичайний високоліквідний депозит був набагато прибутковіший за більшість видів діяльності.

Тепер все почне змінюватись. Ті хто не крадуть гроші, а заробляють їх власною працею почнуть шукати шляхи отримання більшої дохідності їхніх заощаджень. Хтось збільшить інвестиції в бізнес (товар), хтось в нерухомість (не тільки в Україні). Для економіки країни це буде однозначний позитив.

