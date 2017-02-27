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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:47
Moneta написав:
Вообще такое чувство, что НБУ делает все, чтобы кризис накрыл как можно жестче, возможно это и есть революционная стратегия коричневого по свержению клована
Вот уважаемые участники форума хорошие таблицы привели,показывающие,что при наличии рефинанса ускоряется выход нерезов из овгз,то бишь кто может,кого не нагибают, кому не приказывают-тот валит.Такие дела.Как говорю великий я:"Среди умных дурных нема."А опустить доллар и до 25,5 смогут,я в них верю,гг.Надолго ли?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:59
Serg-ik написав:
И какой бы был курс?
Как бы было я не знаю,но могу предположить,что баба и 200 и её хозяин любили устраивать на ровном месте кратность,причём любили именно дефолтную кратность.
Думаю был бы курс минимум 30 и мы слышали длинные речи о "поддержке производства",правда не понятно,как путь от 8 до 28 производству помог? если оно постоянно падало после кратности? но это всё лирика,именно поэтому Петя и получил 27% на выборах.
Ну как там гривнефилы?
Пока всё отлично?
А ведь накачка ликвидностью пошла нехилая бюджета из воздуха,при падении ВВП,пока за счёт банков,которые пухнут от денег,на утро 13-го корсчета 69 ярдов,на депосертификатах почти 138,итого денег у банков 207 ярдов.
Правда из них 19 уйдёт за облигации,и даже не смотря на это денег у банков хоть попой ешь.
Неужели не надо рефинанса? Банки нагнули и они наконец-то поверили в ОВГЗ?
Это не эмиссия,банки сядут на иглу правительства,заёмщиков же нет,убили реформами и вирусами.
А пока красотища на МБ,Нафтогаз потихоньку проганяет валюту и все радуются,ревальвация.
Да и нерезы уже никуда особо не торопятся,перемирие короче на валютном рынке и быки и овцы целы.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:27
Realist написав: vitaliian написав: goldfinger написав:
Это хотелки государства занимать на внутреннем рынке дешевле.
нац.банк с рефинансом под 8% решил заменить собой депозитчиков, зачем держать отделения и персонал, платить за инкассацию если можно привлечь дешевый ресурс у нац.банка. Деньги на рынке априори не могут быть дешевыми при такой безработице, падении экономики дефиците бюджета в 300 ярдо.. "Дешёвыми" они станут благодаря эмиссии для близких банков и для правительства, остальные игроки продолжат испытывать дефицит денежных средств. Кредиты в таких условиях крайне высокорисковые (чем возвращать?). Сказки про дешёвое кредитование - для доверчивых лохов. Чем ниже доходность овгз тем меньше желающих их покупать. остётся схема эмиссия - рефинанс - выкуп бумаг банками.
Ви праві. Високі ставки по кредитах лише частково пояснюються високою вартістю гривні. Було б чудово якби хтось із форумчан-банкірів підказав яка доля ризиків у вартості кредитів.
Думаю (ІМХО) в Українських реаліях навіть якщо облікова ставка НБУ буде 2-3%, то вартість кредитів не впаде нижче 12-15%, а споживчого кредитування не нижче 20%.
Зараз влада намагається штучно понизити вартість гривні при цьому не роблячи абсолютно нічого на полі зниження ризиків для позичальників (Судова реформа, законодавство та ін.). І вони про це (ризики) чомусь мовчать. Як в рот води набрали.
Це можна проілюструвати на прикладі неосвідченого робітника якому купили нову техніку. Можливість збільшення продуктивності роботи величезна, але ж без навчання робітника її не буде. Взагалі.
Так само у нас і з запуском кредитування.
Дописав.
Про те зниження облікової ставки в довгій перспективі буде впливати на форму заощадження населення. Довіряти нашій банківській системі солідні суми грошей під такі низькі відсотки буде все менше людей. Тобто раніше вигідніше було нічого не робити і ти заробляв більше грошей ніж той хто працював, ризикував та не спав ночами. Звичайний високоліквідний депозит був набагато прибутковіший за більшість видів діяльності.
Тепер все почне змінюватись. Ті хто не крадуть гроші, а заробляють їх власною працею почнуть шукати шляхи отримання більшої дохідності їхніх заощаджень. Хтось збільшить інвестиції в бізнес (товар), хтось в нерухомість (не тільки в Україні). Для економіки країни це буде однозначний позитив.
Плюс цей вірус показав, що найлегший варіант податись в сферу послуг - це не є найкращий варіант. Виробник із своїм або налагодженим ринком збуту - от кращий варіант. Той хто зможе знайти більше клієнтів при меншій маржі буде на коні. Головне не демпінгувати, бо всі пропадуть.
дитяча наївність
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:39
Realist написав: 4x4 написав: vitaliian написав:
Учитывая что у нац.банка и правительства нет собственных денег (эмиссия это общие народные деньги) такой избирательный подход выглядит странным. Обратитесь в ваш банк пусть вам выдадут льготный кредит из того дешевого 8%ного рефинанса.
Еще раз. Чтоб получить рефинанс, нужно сначала купить бумаги. При чем тут льготный кредит (и кредит вообще)? И о каком избирательном подходе Вы говорите?
Підкажіть будь ласка чи я все вірно розумію.
Якщо подивитись із точки зору нерезидента у якого є свій банк або банк-партнер і який має в Україні свою справу.
Як може діяти нерезидент тепер?
Він приходить із валютою. Міняє її на гривню (гривня при цьому не падає бо нерезидент продає валюту) і купляє (на первинці чи вторинці ОВДП) із дохідністю 11%.(або він вже має ОВДП на руках) Потім банк партнер нерезидента закладає ці папери НБУ і отримує гривню під 8% (плавуча ставка). Фактично НБУ за рахунок емісії (контрольованої) компенсує банку партнера нерезидента 3% вартості ресурсу. Ставка плавуча. Це означає, що якщо нерезидент ломанеться на вихід то сам затягне собі зашморг на шиї бо подорожчає валюта і НБУ зможе підняти облікову ставку.
Фактично ми маємо зараз біля 100 млр гривень нерезидентів у паперах мінфіну.
Ці гроші можуть піти на розвиток дуже великих підприємств під 11-12%. При чому це кошти (кредити) в гривні які застраховані від коливання курсу. Що дуже важливо адже можна реально прорахувати РОІ
Схема можливо і має лазівки для нечесного заробітку, але ж визнайте, для бізнесу (чесного) вона теж непогана. Єдиний недолік, малий та середній бізнес навряд чи від цього щось отримають. Хіба роботу на підряді у "гігантів"
Чи я помиляюсь?
так, монополісти і підприємства олігархів отримують кредити від 0.1% до 12% у грн., кому як "повезе", встанолюють монопольні ціни, "приватизують прибутки, націоналізують збитки" ...
Але чи від цього добре економіці? Риторичне запитання.
Результат видно не озбороєним оком.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:41
як тільки з кожного утюга буде про гривнеукрепляж,
значить незабаром девал.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:57
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................14.05.2020...............15.05.2020
дата розрахунку...............13.05.2020...............14.05.2020
Євро..................................29,0291.....................28,7869
Долар США.......................26,6897.....................26,6792
После полудня гривна укрепилась еще на четверть копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек. После 11 снизились на копейку.
Перед обедом попытались приподняться на полкопейки, но сразу же откатились обратно. После обеда снова опустились на копейку и больше уже не двигались.
Официальный курс встретили котировками 26.6600 - 26.6800. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сессия прошла без интриги.
Этот день в истории:
2019 - 26.1629 (+5) +51
2018 - 26.1712 (-2) +50
2017 - 26.4743 (0)
2016 - 25.4522 (+14)
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