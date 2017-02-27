Realist написав:

vitaliian написав: goldfinger написав: Это хотелки государства занимать на внутреннем рынке дешевле. Это хотелки государства занимать на внутреннем рынке дешевле. нац.банк с рефинансом под 8% решил заменить собой депозитчиков, зачем держать отделения и персонал, платить за инкассацию если можно привлечь дешевый ресурс у нац.банка. Деньги на рынке априори не могут быть дешевыми при такой безработице, падении экономики дефиците бюджета в 300 ярдо.. "Дешёвыми" они станут благодаря эмиссии для близких банков и для правительства, остальные игроки продолжат испытывать дефицит денежных средств. Кредиты в таких условиях крайне высокорисковые (чем возвращать?). Сказки про дешёвое кредитование - для доверчивых лохов. Чем ниже доходность овгз тем меньше желающих их покупать. остётся схема эмиссия - рефинанс - выкуп бумаг банками. нац.банк с рефинансом под 8% решил заменить собой депозитчиков, зачем держать отделения и персонал, платить за инкассацию если можно привлечь дешевый ресурс у нац.банка. Деньги на рынке априори не могут быть дешевыми при такой безработице, падении экономики дефиците бюджета в 300 ярдо.. "Дешёвыми" они станут благодаря эмиссии для близких банков и для правительства, остальные игроки продолжат испытывать дефицит денежных средств. Кредиты в таких условиях крайне высокорисковые (чем возвращать?). Сказки про дешёвое кредитование - для доверчивых лохов. Чем ниже доходность овгз тем меньше желающих их покупать. остётся схема эмиссия - рефинанс - выкуп бумаг банками.

Ви праві. Високі ставки по кредитах лише частково пояснюються високою вартістю гривні. Було б чудово якби хтось із форумчан-банкірів підказав яка доля ризиків у вартості кредитів.Думаю (ІМХО) в Українських реаліях навіть якщо облікова ставка НБУ буде 2-3%, то вартість кредитів не впаде нижче 12-15%, а споживчого кредитування не нижче 20%.Зараз влада намагається штучно понизити вартість гривні при цьому не роблячи абсолютно нічого на полі зниження ризиків для позичальників (Судова реформа, законодавство та ін.). І вони про це (ризики) чомусь мовчать. Як в рот води набрали.Це можна проілюструвати на прикладі неосвідченого робітника якому купили нову техніку. Можливість збільшення продуктивності роботи величезна, але ж без навчання робітника її не буде. Взагалі.Так само у нас і з запуском кредитування.Дописав.Про те зниження облікової ставки в довгій перспективі буде впливати на форму заощадження населення. Довіряти нашій банківській системі солідні суми грошей під такі низькі відсотки буде все менше людей. Тобто раніше вигідніше було нічого не робити і ти заробляв більше грошей ніж той хто працював, ризикував та не спав ночами. Звичайний високоліквідний депозит був набагато прибутковіший за більшість видів діяльності.Тепер все почне змінюватись. Ті хто не крадуть гроші, а заробляють їх власною працею почнуть шукати шляхи отримання більшої дохідності їхніх заощаджень.Плюс цей вірус показав, що найлегший варіант податись в сферу послуг - це не є найкращий варіант. Виробник із своїм або налагодженим ринком збуту - от кращий варіант. Той хто зможе знайти більше клієнтів при меншій маржі буде на коні. Головне не демпінгувати, бо всі пропадуть.