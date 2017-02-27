Додано: Чет 14 тра, 2020 17:07

flyman написав: тобі під 40% у гривні, може, і дадуть тобі під 40% у гривні, може, і дадуть

Все деньги МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Смолий.



По его словам, до конца года МВФ может предоставить Украине до 2,5 млрд долларов. Общая сумма программы, которая продлится полтора года, - около 5 млрд долларов.

И тут раша сценарий,зачем давать 15-20% годовых вкладчикам,лучше им давать 5-8%,а кредиты всё равно выдавать под 50% и выше.А на "сэкономленные" деньги можно будет виллы по 200 лямов брать на лазурном берегу.Никто не обратил внимания как уменьшается теоретическая сумма полученного?На днях читал в версии бениана\униана,что мировые кредиторы выстроились в очередь дать Неньке баблишка,10 ярдов минимум дадут в этом году.Недавно Шмыгаль говорил,что получим от МВФ 8 ярдов.Потом сказали,что смена программы не повлияет на сумму,но почему-то сумма упала до 3.5 ярда в этом году.А теперь бомба молния,Смолий оказывается говорит о 2.5 ярда В ЭТОМ ГОДУ,это значит,что первый транш будет 1.25 ярда,по плану их в этом году 2.Выходит дадут только для погашения кредитных гарантий от правительства США данных в 2015-м.Там был ярд плюс проценты.Вот такая уйня малята,причём Смолий почему-то говорит,что транш пойдёт на покрытие дефицита бюджета,а я вижу,что на отдачу долгов.Для дефицита тупо будут печатать и душить банки,пока у них не прохудятся загашники.Зато курс вниз и все побежали сливаццо,красавчики,ничему не учатся,наступать на грабли это уже не вырубить даже топором(((