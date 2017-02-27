па пидисят?
идем на провал сцены?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:46
па пидисят?
идем на провал сцены?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 14 тра, 2020 16:49, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 14 тра, 2020 16:48
тобі під 40% у гривні, може, і дадуть
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:01
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:07
И тут раша сценарий,зачем давать 15-20% годовых вкладчикам,лучше им давать 5-8%,а кредиты всё равно выдавать под 50% и выше.
А на "сэкономленные" деньги можно будет виллы по 200 лямов брать на лазурном берегу.
Никто не обратил внимания как уменьшается теоретическая сумма полученного?
На днях читал в версии бениана\униана,что мировые кредиторы выстроились в очередь дать Неньке баблишка,10 ярдов минимум дадут в этом году.
Недавно Шмыгаль говорил,что получим от МВФ 8 ярдов.
Потом сказали,что смена программы не повлияет на сумму,но почему-то сумма упала до 3.5 ярда в этом году.
А теперь бомба молния,Смолий оказывается говорит о 2.5 ярда В ЭТОМ ГОДУ,это значит,что первый транш будет 1.25 ярда,по плану их в этом году 2.
Выходит дадут только для погашения кредитных гарантий от правительства США данных в 2015-м.
Там был ярд плюс проценты.
Вот такая уйня малята,причём Смолий почему-то говорит,что транш пойдёт на покрытие дефицита бюджета,а я вижу,что на отдачу долгов.Для дефицита тупо будут печатать и душить банки,пока у них не прохудятся загашники.
Зато курс вниз и все побежали сливаццо,красавчики,ничему не учатся,наступать на грабли это уже не вырубить даже топором(((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 14 тра, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:07
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:11
Максимум 2.5 ярда валюты, умножаем на курс имеем 66 ярдов гривен,а где взять остальные 234?
Напечатать и выдушить из банков? А есть ещё и местные бюджеты, в которых тоже дыры разной величины,скоро придут в гости за сладостями в столицу.
Ох будет весело,да и банки будут пустые,приходишь за депо,а там говорят,мы уже подумали за вас,денег нет,но вы держитесь,получите ОВГЗ под 8% на 5 лет и распишитесь, можете не благодарить!))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:16
я когда пришел в банк и спросил, что у вас есть интересное для кредитования социально значимого объекта и увеличения занятости - они ответили, есть программа 5-7-9 по ней мы можем забрать вашу квартиру и вашего поручителя за 30% стоимости и продать ее на сетаме матери одиночке у которой недавно наш частный судебный исполнитель заблокировал банковский счет пособия на ребенка.
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