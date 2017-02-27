Додано: Чет 14 тра, 2020 18:14

имхо:Єдина організація,яка зараз працює фахово та зрозуміло -це НБУ. Не зрозуміло тільки сенс підняття ставки реф. в 2019 році.Я взагалі згоден з REALIST за ще більше зниження ставки реф. та за стабільну гривню по 26 або по 29. Але для Украіни це "фантастика",бо "на стабльност не заробиш"

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