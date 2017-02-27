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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5411541254135414>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:48

  Realist написав:Тобто крім Олігархів у нашій країні інших бізнесменів не має? Тільки Ахметов, Коломойський і Ко можуть використовувати кредити на розвиток бізнесу?

тобі під 40% у гривні, може, і дадуть
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:01

  flyman написав:
  Realist написав:Тобто крім Олігархів у нашій країні інших бізнесменів не має? Тільки Ахметов, Коломойський і Ко можуть використовувати кредити на розвиток бізнесу?

тобі під 40% у гривні, може, і дадуть

Нам так и дали )) может чуть меньше 30 с чем то :D
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:07

  flyman написав:тобі під 40% у гривні, може, і дадуть


И тут раша сценарий,зачем давать 15-20% годовых вкладчикам,лучше им давать 5-8%,а кредиты всё равно выдавать под 50% и выше.
А на "сэкономленные" деньги можно будет виллы по 200 лямов брать на лазурном берегу.

Все деньги МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Смолий.

По его словам, до конца года МВФ может предоставить Украине до 2,5 млрд долларов. Общая сумма программы, которая продлится полтора года, - около 5 млрд долларов.


Никто не обратил внимания как уменьшается теоретическая сумма полученного?
На днях читал в версии бениана\униана,что мировые кредиторы выстроились в очередь дать Неньке баблишка,10 ярдов минимум дадут в этом году.

Недавно Шмыгаль говорил,что получим от МВФ 8 ярдов.
Потом сказали,что смена программы не повлияет на сумму,но почему-то сумма упала до 3.5 ярда в этом году.

А теперь бомба молния,Смолий оказывается говорит о 2.5 ярда В ЭТОМ ГОДУ,это значит,что первый транш будет 1.25 ярда,по плану их в этом году 2.
Выходит дадут только для погашения кредитных гарантий от правительства США данных в 2015-м.
Там был ярд плюс проценты.
Вот такая уйня малята,причём Смолий почему-то говорит,что транш пойдёт на покрытие дефицита бюджета,а я вижу,что на отдачу долгов.Для дефицита тупо будут печатать и душить банки,пока у них не прохудятся загашники.
Зато курс вниз и все побежали сливаццо,красавчики,ничему не учатся,наступать на грабли это уже не вырубить даже топором(((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 14 тра, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:07

  Yuri_61 написав:в держбюджеті ні слова немає про кредити від МВФ.

Запозичення - це під цінні папери (ОВДП).
Так хто з нас олень?
Згадаєте мене у грудні 2020 року при курсі па18.
гадаєте я радий цим обставинам? Ні, бо сам по вуха у долярі.
Просто зло бере. У всім світі криза, а у нас гривнедепозитчики типу Долярчик жирують.
хочеш форумчанів навчити корисному, так у відповідь одні образи
як багато ж вас невдячних неуків


Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:11

  xio13 написав:
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.


Максимум 2.5 ярда валюты, умножаем на курс имеем 66 ярдов гривен,а где взять остальные 234?

Напечатать и выдушить из банков? А есть ещё и местные бюджеты, в которых тоже дыры разной величины,скоро придут в гости за сладостями в столицу.

Ох будет весело,да и банки будут пустые,приходишь за депо,а там говорят,мы уже подумали за вас,денег нет,но вы держитесь,получите ОВГЗ под 8% на 5 лет и распишитесь, можете не благодарить!))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:16

  alex_dvornichenko написав:Нам так и дали )) может чуть меньше 30 с чем то :D
я когда пришел в банк и спросил, что у вас есть интересное для кредитования социально значимого объекта и увеличения занятости - они ответили, есть программа 5-7-9 по ней мы можем забрать вашу квартиру и вашего поручителя за 30% стоимости и продать ее на сетаме матери одиночке у которой недавно наш частный судебный исполнитель заблокировал банковский счет пособия на ребенка.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

имхо:Єдина організація,яка зараз працює фахово та зрозуміло -це НБУ. Не зрозуміло тільки сенс підняття ставки реф. в 2019 році.Я взагалі згоден з REALIST за ще більше зниження ставки реф. та за стабільну гривню по 26 або по 29. Але для Украіни це "фантастика",бо "на стабльност не заробиш"
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:15

  xio13 написав:
  Yuri_61 написав:в держбюджеті ні слова немає про кредити від МВФ.

Запозичення - це під цінні папери (ОВДП).
Так хто з нас олень?
Згадаєте мене у грудні 2020 року при курсі па18.
гадаєте я радий цим обставинам? Ні, бо сам по вуха у долярі.
Просто зло бере. У всім світі криза, а у нас гривнедепозитчики типу Долярчик жирують.
хочеш форумчанів навчити корисному, так у відповідь одні образи
як багато ж вас невдячних неуків


Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.

не "образовался", а образовала Зе команда
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 тра, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:17

  heineken написав:имхо:Єдина організація,яка зараз працює фахово та зрозуміло -це НБУ. Не зрозуміло тільки сенс підняття ставки реф. в 2019 році.Я взагалі згоден з REALIST за ще більше зниження ставки реф. та за стабільну гривню по 26 або по 29. Але для Украіни це "фантастика",бо "на стабльност не заробиш"

протиріччя в сверджуванні,
так що або труси (працює фахово), або хрестик (сенс підняття ставки реф. в 2019 р)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:47

  flyman написав:
  heineken написав:имхо:Єдина організація,яка зараз працює фахово та зрозуміло -це НБУ. Не зрозуміло тільки сенс підняття ставки реф. в 2019 році.Я взагалі згоден з REALIST за ще більше зниження ставки реф. та за стабільну гривню по 26 або по 29. Але для Украіни це "фантастика",бо "на стабльност не заробиш"

протиріччя в сверджуванні,
так що або труси (працює фахово), або хрестик (сенс підняття ставки реф. в 2019 р)

Есть нюанс. В 2019 ставка только снижалась )
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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