Додано: Чет 14 тра, 2020 19:13

alex_dvornichenko написав: flyman написав: Realist написав: Тобто крім Олігархів у нашій країні інших бізнесменів не має? Тільки Ахметов, Коломойський і Ко можуть використовувати кредити на розвиток бізнесу? Тобто крім Олігархів у нашій країні інших бізнесменів не має? Тільки Ахметов, Коломойський і Ко можуть використовувати кредити на розвиток бізнесу?

тобі під 40% у гривні, може, і дадуть тобі під 40% у гривні, може, і дадуть

Нам так и дали )) может чуть меньше 30 с чем то Нам так и дали )) может чуть меньше 30 с чем то

вот і новость под руку:

https://news.finance.ua/ru/news/-/470748/banki-podnyali-kreditnye-stavki-dlya-naseleniya



Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).



Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле снизились с 13,3% до 12,9% вот і новость под руку:Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле снизились с 13,3% до 12,9%

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/