budivelnik написав:настоящего прапорщика математике 3-го класса учу,это конечно бесполезно
а справжнього мільйонера з практично червоним атестатом(переможцем матолімпіад) - також можете спробувати повчити? Бо в моєму варіанті-це одне й те саме лице.
У вас мама была председателем ГОРОНО?
ні
somilitark написав:Снимаю шляпу,она была очень влиятельная женщина
Що за хамство Вона і зараз дуже впливова для мене жінка.
somilitark написав:п.с. справжний мульйонэр,это долларовый я так понимаю?
На відміну від студентів ,бігаючих з затиснутою сотнею доларів в мокрій долонці в пошуках обмінника на 5 копійок дорожчого..Я можу спокійно жити як гривневий мільйонер.[/quote] Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер! Точно, що переможець матолімпіад! «Я обичний совєтскій мілліонєр! - І сколько у вас мілліонов?! - Одін! Бєз малого одін мільйон!»(«Золотой тєльонок») За вами ще Паніковський не бігає з проханням дати мільйон?!
Yuri_61 написав:в держбюджеті ні слова немає про кредити від МВФ.
Запозичення - це під цінні папери (ОВДП). Так хто з нас олень? Згадаєте мене у грудні 2020 року при курсі па18. гадаєте я радий цим обставинам? Ні, бо сам по вуха у долярі. Просто зло бере. У всім світі криза, а у нас гривнедепозитчики типу Долярчик жирують. хочеш форумчанів навчити корисному, так у відповідь одні образи як багато ж вас невдячних неуків
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...