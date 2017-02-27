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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5411541254135414

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:50

  budivelnik написав:
  somilitark написав:
  budivelnik написав:настоящего прапорщика математике 3-го класса учу,это конечно бесполезно
а справжнього мільйонера з практично червоним атестатом(переможцем матолімпіад) - також можете спробувати повчити?
Бо в моєму варіанті-це одне й те саме лице.
У вас мама была председателем ГОРОНО?
ні
  somilitark написав:Снимаю шляпу,она была очень влиятельная женщина :P
Що за хамство
Вона і зараз дуже впливова для мене жінка.
  somilitark написав:п.с. справжний мульйонэр,это долларовый я так понимаю?
На відміну від студентів ,бігаючих з затиснутою сотнею доларів в мокрій долонці в пошуках обмінника на 5 копійок дорожчого..Я можу спокійно жити як гривневий мільйонер.[/quote]
Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер!
Точно, що переможець матолімпіад!
«Я обичний совєтскій мілліонєр!
- І сколько у вас мілліонов?!
- Одін! Бєз малого одін мільйон!»(«Золотой тєльонок»)
За вами ще Паніковський не бігає з проханням дати мільйон?!
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:13

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:
  Realist написав:Тобто крім Олігархів у нашій країні інших бізнесменів не має? Тільки Ахметов, Коломойський і Ко можуть використовувати кредити на розвиток бізнесу?

тобі під 40% у гривні, може, і дадуть

Нам так и дали )) может чуть меньше 30 с чем то :D

вот і новость под руку:
https://news.finance.ua/ru/news/-/470748/banki-podnyali-kreditnye-stavki-dlya-naseleniya

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле снизились с 13,3% до 12,9%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:22

  xio13 написав:
  Yuri_61 написав:в держбюджеті ні слова немає про кредити від МВФ.

Запозичення - це під цінні папери (ОВДП).
Так хто з нас олень?
Згадаєте мене у грудні 2020 року при курсі па18.
гадаєте я радий цим обставинам? Ні, бо сам по вуха у долярі.
Просто зло бере. У всім світі криза, а у нас гривнедепозитчики типу Долярчик жирують.
хочеш форумчанів навчити корисному, так у відповідь одні образи
як багато ж вас невдячних неуків


Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.

господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:26

  vitaliian написав:господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...

Для начала, изучи откуда дефицит бюджета ? откуда падение ВВП ?
Когда изучишь, вопросы у тебя отпадут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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