budivelnik написав:настоящего прапорщика математике 3-го класса учу,это конечно бесполезно
а справжнього мільйонера з практично червоним атестатом(переможцем матолімпіад) - також можете спробувати повчити? Бо в моєму варіанті-це одне й те саме лице.
У вас мама была председателем ГОРОНО?
ні
somilitark написав:Снимаю шляпу,она была очень влиятельная женщина
Що за хамство Вона і зараз дуже впливова для мене жінка.
somilitark написав:п.с. справжний мульйонэр,это долларовый я так понимаю?
На відміну від студентів ,бігаючих з затиснутою сотнею доларів в мокрій долонці в пошуках обмінника на 5 копійок дорожчого..Я можу спокійно жити як гривневий мільйонер.[/quote] Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер! Точно, що переможець матолімпіад! «Я обичний совєтскій мілліонєр! - І сколько у вас мілліонов?! - Одін! Бєз малого одін мільйон!»(«Золотой тєльонок») За вами ще Паніковський не бігає з проханням дати мільйон?!
Yuri_61 написав:в держбюджеті ні слова немає про кредити від МВФ.
Запозичення - це під цінні папери (ОВДП). Так хто з нас олень? Згадаєте мене у грудні 2020 року при курсі па18. гадаєте я радий цим обставинам? Ні, бо сам по вуха у долярі. Просто зло бере. У всім світі криза, а у нас гривнедепозитчики типу Долярчик жирують. хочеш форумчанів навчити корисному, так у відповідь одні образи як багато ж вас невдячних неуків
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...
heineken написав:имхо:Єдина організація,яка зараз працює фахово та зрозуміло -це НБУ.
имхо: нишевая кулуарно-бутиковая организация не имеющая своей воли и мнения с горизонтом планирования 15 дней -от аванса до зарплаты. Половина вины в кризисе 2020 лежит на НБУ. Реальному сектору нужен свой НБУ, со своей позицией, отчетами, статистикой, рекомендациями.
xio13 написав:Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных. Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.
Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Qwerty написав:Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер!
Трошки цифр 1 Мільйонів в мене більше ніж 1...,станом на сьогодні думаю що 5-7...питання ринку. 2 Я гордий з того що за 20 років з 4000 доларів зробив 200К-300К 3 Навіть 200К доларів/240 місяців = 1000доларів в місяць інвестицій,а ще треба було за щось жити.
З цих трьох пунктів - видно ,що я заробляв більше ніж 95% населення України і менше ніж 5%... То я маю право на гордість,чи кукурузник, якому тато колгосп подарував - вважає що ні?
heineken написав:имхо:Єдина організація,яка зараз працює фахово та зрозуміло -це НБУ. Не зрозуміло тільки сенс підняття ставки реф. в 2019 році.Я взагалі згоден з REALIST за ще більше зниження ставки реф. та за стабільну гривню по 26 або по 29. Але для Украіни це "фантастика",бо "на стабльност не заробиш"
мабуть, підняття % в січні 2018р? Я теж тоді не зрозумів рішення НБУ.
xio13 написав:Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных. Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.
Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал.
Последний месяц слышу от многих своих знакомых " а мы за слуг народа не голосовали"( хотя откровенно,зеботы ) Откуда тогда 73 %?теперь стало стыдно в этом признаваться?