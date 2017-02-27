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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:44
vitaliian написав:
господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...
И гривнеукрепляж
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:47
komant733 написав:
Последний месяц слышу от многих своих знакомых " а мы за слуг народа не голосовали"( хотя откровенно,зеботы )
Откуда тогда 73 %?теперь стало стыдно в этом признаваться?
У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:56
freeze написав: komant733 написав:
Последний месяц слышу от многих своих знакомых " а мы за слуг народа не голосовали"( хотя откровенно,зеботы )
Откуда тогда 73 %?теперь стало стыдно в этом признаваться?
У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.
Серьезно?
А ЦИК считает по другому....
В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК
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komant733
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:04
freeze написав:
На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных.
Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.
Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал.
Вы опять включили дурачка.
Вы голосовали за Бубочку. И активно продвигали тему досрочных выборов в Верховну Раду. Весь КабМин своей каденции Бубочка предлагал и продавливал сам.
Этого достаточно.
Вы задвигаете простой, как угол дома, тезис - надо убрать Смолия.
Смолия, который проводит независимую политику НБУ, как того требует закон.
Но вам и вашим хозяевам нужно его убрать. И включить печатный станок на полную мощность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:07
komant733 написав:
Серьезно?
А ЦИК считает по другому....
В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК
И о чём говорят ваши цифры ?
Где 73 % ? Даже в ваших цифрах
Или про азы - что голоса за кандидатов при голосовании за партии, набравших менее 5 %, дарятся в пропорции тем, кто набрал больше, или о том, что на мажоритарке можно набрать 20 % и стать депутатом ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:12
pesikot написав: freeze написав:
На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных.
Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.
Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал.
Вы опять включили дурачка.
Вы голосовали за Бубочку. И активно продвигали тему досрочных выборов в Верховну Раду. Весь КабМин своей каденции Бубочка предлагал и продавливал сам.
Этого достаточно.
Вы задвигаете простой, как угол дома, тезис - надо убрать Смолия.
Смолия, который проводит независимую политику НБУ, как того требует закон.
Но вам и вашим хозяевам нужно его убрать. И включить печатный станок на полную мощность
Не бредь, дружище.
Бубочка, дурачок, кабмин, Смолий, печатный станок, доллар по 50, рептилоиды и соросята, бородатый еврей, абырвалг, москвошвея
Кстати по Смолию я решил его оставить на должности, Трамп попросил, я не смог отказать Дональду
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:26
freeze написав:
Я за слуг народа не голосовал
Так они никогда и не были слугами валютных спекулянтов
Вы не их целевая аудитория.
Они заботятся о простом трудовом народе
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reus
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:29
komant733 написав: freeze написав: xio13 написав:
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных.
Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.
Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал.
Последний месяц слышу от многих своих знакомых " а мы за слуг народа не голосовали"( хотя откровенно,зеботы
)
Откуда тогда 73 %?теперь стало стыдно в этом признаваться?
А НЕ ПОХ...кто за кого голосовал.
Система, спиз..И нае.. Так и остаётся без изменений.
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сірий
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:36
сірий написав:
А НЕ ПОХ...кто за кого голосовал.
Система, спиш..И нае.. Так и остаётся без изменений.
Мудро сказали, по народному, всё именно так, верно подмечено.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:38
Все существование страна под внешним управлением. Если что-отключат воду ( кредиты мвф) или газ... Зачем искать виновных среди граждан?
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Tatkaumnihka
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