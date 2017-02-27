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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5413541454155416>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:44

  vitaliian написав:господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...

И гривнеукрепляж :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:47

  komant733 написав:Последний месяц слышу от многих своих знакомых " а мы за слуг народа не голосовали"( хотя откровенно,зеботы )
Откуда тогда 73 %?теперь стало стыдно в этом признаваться?


У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:56

  freeze написав:
  komant733 написав:Последний месяц слышу от многих своих знакомых " а мы за слуг народа не голосовали"( хотя откровенно,зеботы )
Откуда тогда 73 %?теперь стало стыдно в этом признаваться?


У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.


Серьезно?
А ЦИК считает по другому....
В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:04

  freeze написав:
На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных.
Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.

Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал. :mrgreen:

Вы опять включили дурачка.
Вы голосовали за Бубочку. И активно продвигали тему досрочных выборов в Верховну Раду. Весь КабМин своей каденции Бубочка предлагал и продавливал сам.
Этого достаточно.

Вы задвигаете простой, как угол дома, тезис - надо убрать Смолия.
Смолия, который проводит независимую политику НБУ, как того требует закон.

Но вам и вашим хозяевам нужно его убрать. И включить печатный станок на полную мощность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:07

  komant733 написав:Серьезно?
А ЦИК считает по другому....
В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК


И о чём говорят ваши цифры ?
Где 73 % ? Даже в ваших цифрах
Или про азы - что голоса за кандидатов при голосовании за партии, набравших менее 5 %, дарятся в пропорции тем, кто набрал больше, или о том, что на мажоритарке можно набрать 20 % и стать депутатом ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:12

  pesikot написав:
  freeze написав:
На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных.
Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.

Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал. :mrgreen:

Вы опять включили дурачка.
Вы голосовали за Бубочку. И активно продвигали тему досрочных выборов в Верховну Раду. Весь КабМин своей каденции Бубочка предлагал и продавливал сам.
Этого достаточно.

Вы задвигаете простой, как угол дома, тезис - надо убрать Смолия.
Смолия, который проводит независимую политику НБУ, как того требует закон.

Но вам и вашим хозяевам нужно его убрать. И включить печатный станок на полную мощность


Не бредь, дружище. :lol:
Бубочка, дурачок, кабмин, Смолий, печатный станок, доллар по 50, рептилоиды и соросята, бородатый еврей, абырвалг, москвошвея :lol:
Кстати по Смолию я решил его оставить на должности, Трамп попросил, я не смог отказать Дональду :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:26

  freeze написав:Я за слуг народа не голосовал

Так они никогда и не были слугами валютных спекулянтов :D
Вы не их целевая аудитория.
Они заботятся о простом трудовом народе :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:29

  komant733 написав:
  freeze написав:
  xio13 написав:Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.


На покушать. Раньше хоть что-то власть имущие рассказывали про дать удочку или дать сигнал инвесторам, воодушевляло непосвященных.
Тут бы сразу и рассказать чем отдавать будем. Про то что это может быть за счёт роста ВВП на 40 % мы уже слышали. Хотелось бы что-то более забойное.

Зы. Для Песикота сразу, опережая отвечу. Я за слуг народа не голосовал. :mrgreen:



Последний месяц слышу от многих своих знакомых " а мы за слуг народа не голосовали"( хотя откровенно,зеботы :D )
Откуда тогда 73 %?теперь стало стыдно в этом признаваться?

А НЕ ПОХ...кто за кого голосовал.
Система, спиз..И нае.. Так и остаётся без изменений.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:36

  сірий написав:А НЕ ПОХ...кто за кого голосовал.
Система, спиш..И нае.. Так и остаётся без изменений.


Мудро сказали, по народному, всё именно так, верно подмечено.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:38

Все существование страна под внешним управлением. Если что-отключат воду ( кредиты мвф) или газ... Зачем искать виновных среди граждан?
Tatkaumnihka
 
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