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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:44
vitaliian написав:
господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...
Вас интересует результат?
- было: 100＋25%＝125
- будет: 120＋5%＝126
Цифры условные.
Т.е. кто имеет больший оборот или вложит больше средств для увеличения этого оборота, тот не проиграет. Следовательно, хороший бизнес будет стоить еще дороже. Под словом хороший я понимаю монополию, либо высокий процент занятого рынка, ну или что то из серии невероятного. Ну а логика? Имея доступ к дешевым ресурсам, ты остаешься на плаву с фиксацией цены своих активов, остальные - курят бамбук. Собственно, период возможности накопления капитала в Украине завершен.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:04
Qwerty написав: budivelnik написав:
Я можу спокійно жити як гривневий мільйонер.
Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер!
Зебру забули, він себе мультімільйонером охрестив, маючи ДВА мільйони
А якщо серйозно, то мільйон, навіть, гривень кращий за його відсутність.
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