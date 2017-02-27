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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5413541454155416

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:44

  vitaliian написав:


господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...

Вас интересует результат?
- было: 100＋25%＝125
- будет: 120＋5%＝126
Цифры условные.
Т.е. кто имеет больший оборот или вложит больше средств для увеличения этого оборота, тот не проиграет. Следовательно, хороший бизнес будет стоить еще дороже. Под словом хороший я понимаю монополию, либо высокий процент занятого рынка, ну или что то из серии невероятного. Ну а логика? Имея доступ к дешевым ресурсам, ты остаешься на плаву с фиксацией цены своих активов, остальные - курят бамбук. Собственно, период возможности накопления капитала в Украине завершен.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:04

  Qwerty написав:
  budivelnik написав:Я можу спокійно жити як гривневий мільйонер.

Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер!


Зебру забули, він себе мультімільйонером охрестив, маючи ДВА мільйони :)

А якщо серйозно, то мільйон, навіть, гривень кращий за його відсутність.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 5413541454155416
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