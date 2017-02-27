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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5413541454155416>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:44

  vitaliian написав:господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...

И гривнеукрепляж :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:38

Все существование страна под внешним управлением. Если что-отключат воду ( кредиты мвф) или газ... Зачем искать виновных среди граждан?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:44

  vitaliian написав:


господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...

Вас интересует результат?
- было: 100＋25%＝125
- будет: 120＋5%＝126
Цифры условные.
Т.е. кто имеет больший оборот или вложит больше средств для увеличения этого оборота, тот не проиграет. Следовательно, хороший бизнес будет стоить еще дороже. Под словом хороший я понимаю монополию, либо высокий процент занятого рынка, ну или что то из серии невероятного. Ну а логика? Имея доступ к дешевым ресурсам, ты остаешься на плаву с фиксацией цены своих активов, остальные - курят бамбук. Собственно, период возможности накопления капитала в Украине завершен.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:04

  Qwerty написав:
  budivelnik написав:Я можу спокійно жити як гривневий мільйонер.

Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер!


Зебру забули, він себе мультімільйонером охрестив, маючи ДВА мільйони :)

А якщо серйозно, то мільйон, навіть, гривень кращий за його відсутність.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:23

Приветик 90-е

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за апрель вырос по сравнению с мартом на 7,3% - до 417,73 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков вырос на 8,7%.


Ну как тебе такое Илон Смолий?

Апрель просто таки совершили прорыв в наводнении экономики деньгами.
Не забываем про фундамент курсообразования,ВВП падает,а идёт накачка экономики эмиссионными фантиками.

Тут верно мне говорил Будивельнык,что скорость оборота денег упала,уже будет расти,с 22-го от карантина останется толком одно воспоминание,заработает транспорт и вся торговля импортом.

Но они красиво провели операцию Нафтогаз разгружается от валюты и высадили ревалом сомневающихся,даже нерезы остановились и жадность у них тоже заиграла,ведь теоретическая прибыль РАСТЁТ.

Тут ещё сыграли в напёрстки с МВФ,но он даст денег фактически сам себе.

Так что интереснее будет,когда накачка деньгами продолжится,а ВВП будет падать себе дальше.

Сегодня киевские пробки показали,что импорт мы любим(кататься на импортном топливе и на импортных дырчиках),а как только разрешат полёты,то наверное миллион наших граждан засобираются на условные Турции.

А пока операция обмани законы экономики продолжается,но стульчиков на всех может не хватить,уже экспорт агропродукции в июне упадёт(всё вывезли что могли в этом маркетинговом году),металлургия понятно в оппе ,а импорт подскочит,ну не можем мы без него.
Вот такая петрушка,пока шулеры красиво играют,людям на грндепо нравиццо(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:45

  budivelnik написав:
  Qwerty написав:Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер!
Трошки цифр
1 Мільйонів в мене більше ніж 1...,станом на сьогодні думаю що 5-7...питання ринку.
2 Я гордий з того що за 20 років з 4000 доларів зробив 200К-300К
3 Навіть 200К доларів/240 місяців = 1000доларів в місяць інвестицій,а ще треба було за щось жити.

З цих трьох пунктів - видно ,що я заробляв більше ніж 95% населення України і менше ніж 5%...
То я маю право на гордість,чи кукурузник, якому тато колгосп подарував - вважає що ні?

Поки йцукен сюди дочитає, то мільйонів у будівельника уже буде 7-8 :mrgreen:
Востаннє редагувалось leonidseleznev2016 в Чет 14 тра, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:46

Это все конечно хорошо. Интересно, баксы лучше сейчас брать или еще дальше будет падать?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.

в вашей Вселенной не было второго тура?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:01

  juristkostya написав:
  freeze написав:У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.

в вашей Вселенной не было второго тура?


В вашей Вселенной видимо сторонники Гриценко, Смешко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и других называются Зеботами :lol: Жгите еще )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:05

  fin написав:Это все конечно хорошо. Интересно, баксы лучше сейчас брать или еще дальше будет падать?

До декабря 2020, только ревал :D
Смотрите график 2019 го.
Я, верю в ЗЕ команду! :mrgreen:
Востаннє редагувалось reus в Чет 14 тра, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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