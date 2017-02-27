И гривнеукрепляж
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:44
И гривнеукрепляж
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:38
Все существование страна под внешним управлением. Если что-отключат воду ( кредиты мвф) или газ... Зачем искать виновных среди граждан?
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:44
Вас интересует результат?
- было: 100＋25%＝125
- будет: 120＋5%＝126
Цифры условные.
Т.е. кто имеет больший оборот или вложит больше средств для увеличения этого оборота, тот не проиграет. Следовательно, хороший бизнес будет стоить еще дороже. Под словом хороший я понимаю монополию, либо высокий процент занятого рынка, ну или что то из серии невероятного. Ну а логика? Имея доступ к дешевым ресурсам, ты остаешься на плаву с фиксацией цены своих активов, остальные - курят бамбук. Собственно, период возможности накопления капитала в Украине завершен.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:04
Зебру забули, він себе мультімільйонером охрестив, маючи ДВА мільйони
А якщо серйозно, то мільйон, навіть, гривень кращий за його відсутність.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:23
Приветик 90-е
Ну как тебе такое Илон Смолий?
Апрель просто таки совершили прорыв в наводнении экономики деньгами.
Не забываем про фундамент курсообразования,ВВП падает,а идёт накачка экономики эмиссионными фантиками.
Тут верно мне говорил Будивельнык,что скорость оборота денег упала,уже будет расти,с 22-го от карантина останется толком одно воспоминание,заработает транспорт и вся торговля импортом.
Но они красиво провели операцию Нафтогаз разгружается от валюты и высадили ревалом сомневающихся,даже нерезы остановились и жадность у них тоже заиграла,ведь теоретическая прибыль РАСТЁТ.
Тут ещё сыграли в напёрстки с МВФ,но он даст денег фактически сам себе.
Так что интереснее будет,когда накачка деньгами продолжится,а ВВП будет падать себе дальше.
Сегодня киевские пробки показали,что импорт мы любим(кататься на импортном топливе и на импортных дырчиках),а как только разрешат полёты,то наверное миллион наших граждан засобираются на условные Турции.
А пока операция обмани законы экономики продолжается,но стульчиков на всех может не хватить,уже экспорт агропродукции в июне упадёт(всё вывезли что могли в этом маркетинговом году),металлургия понятно в оппе ,а импорт подскочит,ну не можем мы без него.
Вот такая петрушка,пока шулеры красиво играют,людям на грндепо нравиццо(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:45
Поки йцукен сюди дочитає, то мільйонів у будівельника уже буде 7-8
Востаннє редагувалось leonidseleznev2016 в Чет 14 тра, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:46
Это все конечно хорошо. Интересно, баксы лучше сейчас брать или еще дальше будет падать?
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в вашей Вселенной не было второго тура?
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:01
В вашей Вселенной видимо сторонники Гриценко, Смешко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и других называются Зеботами Жгите еще )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:05
До декабря 2020, только ревал
Смотрите график 2019 го.
Я, верю в ЗЕ команду!
Востаннє редагувалось reus в Чет 14 тра, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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