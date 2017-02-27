Додано: Чет 14 тра, 2020 21:23

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за апрель вырос по сравнению с мартом на 7,3% - до 417,73 миллиарда гривень.



Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков вырос на 8,7%.

Ну как тебе такое Илон Смолий?Апрель просто таки совершили прорыв в наводнении экономики деньгами.Не забываем про фундамент курсообразования,ВВП падает,а идёт накачка экономики эмиссионными фантиками.Тут верно мне говорил Будивельнык,что скорость оборота денег упала,уже будет расти,с 22-го от карантина останется толком одно воспоминание,заработает транспорт и вся торговля импортом.Но они красиво провели операцию Нафтогаз разгружается от валюты и высадили ревалом сомневающихся,даже нерезы остановились и жадность у них тоже заиграла,ведь теоретическая прибыль РАСТЁТ.Тут ещё сыграли в напёрстки с МВФ,но он даст денег фактически сам себе.Так что интереснее будет,когда накачка деньгами продолжится,а ВВП будет падать себе дальше.Сегодня киевские пробки показали,что импорт мы любим(кататься на импортном топливе и на импортных дырчиках),а как только разрешат полёты,то наверное миллион наших граждан засобираются на условные Турции.А пока операция обмани законы экономики продолжается,но стульчиков на всех может не хватить,уже экспорт агропродукции в июне упадёт(всё вывезли что могли в этом маркетинговом году),металлургия понятно в оппе ,а импорт подскочит,ну не можем мы без него.Вот такая петрушка,пока шулеры красиво играют,людям на грндепо нравиццо(((