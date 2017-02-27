RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5413541454155416

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:12

  fin написав:Это все конечно хорошо. Интересно, баксы лучше сейчас брать или еще дальше будет падать?



Добрый Вечер .
Я даже не задумываюсь .
Высвободились средства -купил .Сегодня проходя мимо Креди-Агриколь ,увидел славный курс 26.82.
Продали без вопросов.

Прямо праздник жизни !
Экономическое и банковское чудо .
Никто не работает , не отправляет и не получает товар .
А жителям предлагают подешевевший доллар.

Сегодня фискалы ехидно спрашивали , почему ставлю только один час рабочего времени в день .
Говорят мол по безналу же деньги приходят .
А Вы ....мол
Интересный день однако !
Всем Спокойной ночи !
холява
2
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:13

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.

в вашей Вселенной не было второго тура?


В вашей Вселенной видимо сторонники Гриценко, Смешко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и других называются Зеботами :lol: Жгите еще )))

если можно, ответьте конкретно: вы во втором туре за Гриценко голосовали? Или всё-таки собрали волю в кулак - и за Смешко?
Заранее благодарен.
juristkostya
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:15

freeze

Привет Старина .
Я тоже за Смешко голосовал .
холява
2
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я тоже за Смешко

дайте угадаю: и тоже во втором туре?
juristkostya
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19

juristkostya

Почему Вы все угадываете ?
холява
2
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19

  холява написав:Я тоже за Смешко голосовал

А Вы внимательно изучали его список кандидатов? Там ответы на многие вопросы.
reus
 
Повідомлень: 3549
З нами з: 21.03.12
Подякував: 257 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19

  холява написав:Прямо праздник жизни !
Экономическое и банковское чудо .
Никто не работает , не отправляет и не получает товар .
А жителям предлагают подешевевший доллар.


Добрый вечер,
головная контора получала весь прошлый год и до марта этого по фуре товара каждую неделю, сейчас перешли на режим одна фура импорта раз в три недели, нет заказов, всё замерло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16795
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4186 раз.
Подякували: 6673 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:29

  холява написав:juristkostya

Почему Вы все угадываете ?

ой, та вы сами поглядите, насколько это весело: "я не за Зе, но за кого голосовал во втором туре - не скажу"
juristkostya
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:37

reus

Я просто не хочу разводить демагогию про политику .
АДМИН МОЖЕТ НЕРВЫ ПОДПОРТИТЬ.
Мне про валюту интересней .
Вот тут, один добрый человек предупреждал о 15 мая и о каких то событиях по валюте .
Причем не один раз !
Валютчики сегодня предлагали по 26.92 , по 26,90 26,88 и агриколь ..... что же нас ждет ?
Только Юрий 61, только он знает ответы !!!
Как же не хватает его мнения !
Ну и еще одного гермафродита.
холява
2
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 5413541454155416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], heineken, pharus і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1878, 1879, 1880
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18794 2296551
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 21:24
spacemachine
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1555747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 85145
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.