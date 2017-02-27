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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:12
fin написав:
Это все конечно хорошо. Интересно, баксы лучше сейчас брать или еще дальше будет падать?
Добрый Вечер .
Я даже не задумываюсь .
Высвободились средства -купил .Сегодня проходя мимо Креди-Агриколь ,увидел славный курс 26.82.
Продали без вопросов.
Прямо праздник жизни !
Экономическое и банковское чудо .
Никто не работает , не отправляет и не получает товар .
А жителям предлагают подешевевший доллар.
Сегодня фискалы ехидно спрашивали , почему ставлю только один час рабочего времени в день .
Говорят мол по безналу же деньги приходят .
А Вы ....мол
Интересный день однако !
Всем Спокойной ночи !
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холява
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:13
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.
в вашей Вселенной не было второго тура?
В вашей Вселенной видимо сторонники Гриценко, Смешко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и других называются Зеботами
Жгите еще )))
если можно, ответьте конкретно: вы во втором туре за Гриценко голосовали? Или всё-таки собрали волю в кулак - и за Смешко?
Заранее благодарен.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:15
freeze
Привет Старина .
Я тоже за Смешко голосовал .
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холява
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17
холява написав:
Я тоже за Смешко
дайте угадаю: и тоже во втором туре?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19
juristkostya
Почему Вы все угадываете ?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19
холява написав:
Я тоже за Смешко голосовал
А Вы внимательно изучали его список кандидатов? Там ответы на многие вопросы.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19
холява написав:
Прямо праздник жизни !
Экономическое и банковское чудо .
Никто не работает , не отправляет и не получает товар .
А жителям предлагают подешевевший доллар.
Добрый вечер,
головная контора получала весь прошлый год и до марта этого по фуре товара каждую неделю, сейчас перешли на режим одна фура импорта раз в три недели, нет заказов, всё замерло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:29
холява написав:juristkostya
Почему Вы все угадываете ?
ой, та вы сами поглядите, насколько это весело: "я не за Зе, но за кого голосовал во втором туре - не скажу"
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:37
reus
Я просто не хочу разводить демагогию про политику .
АДМИН МОЖЕТ НЕРВЫ ПОДПОРТИТЬ.
Мне про валюту интересней .
Вот тут, один добрый человек предупреждал о 15 мая и о каких то событиях по валюте .
Причем не один раз !
Валютчики сегодня предлагали по 26.92 , по 26,90 26,88 и агриколь ..... что же нас ждет ?
Только Юрий 61, только он знает ответы !!!
Как же не хватает его мнения !
Ну и еще одного гермафродита.
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