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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17
холява написав:
Я тоже за Смешко
дайте угадаю: и тоже во втором туре?
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juristkostya
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19
juristkostya
Почему Вы все угадываете ?
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холява
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19
холява написав:
Я тоже за Смешко голосовал
А Вы внимательно изучали его список кандидатов? Там ответы на многие вопросы.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19
холява написав:
Прямо праздник жизни !
Экономическое и банковское чудо .
Никто не работает , не отправляет и не получает товар .
А жителям предлагают подешевевший доллар.
Добрый вечер,
головная контора получала весь прошлый год и до марта этого по фуре товара каждую неделю, сейчас перешли на режим одна фура импорта раз в три недели, нет заказов, всё замерло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:29
холява написав:juristkostya
Почему Вы все угадываете ?
ой, та вы сами поглядите, насколько это весело: "я не за Зе, но за кого голосовал во втором туре - не скажу"
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juristkostya
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:37
reus
Я просто не хочу разводить демагогию про политику .
АДМИН МОЖЕТ НЕРВЫ ПОДПОРТИТЬ.
Мне про валюту интересней .
Вот тут, один добрый человек предупреждал о 15 мая и о каких то событиях по валюте .
Причем не один раз !
Валютчики сегодня предлагали по 26.92 , по 26,90 26,88 и агриколь ..... что же нас ждет ?
Только Юрий 61, только он знает ответы !!!
Как же не хватает его мнения !
Ну и еще одного гермафродита.
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холява
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:02
холява
блин
15 мая уже завтра
по поводу выборов.. анекдот:
Утром 8 ноября Хиллари сказала Биллу Клинтону:
— Сегодня ночью два президента США будут спать вместе.
Когда же она вернулась ночью домой, Билл спросил:
— Ну что, Трамп сюда приедет, или мне к нему?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:04
vitaliian написав: xio13 написав: Yuri_61 написав:
в держбюджеті ні слова немає про кредити від МВФ.
Запозичення - це під цінні папери (ОВДП).
Так хто з нас олень?
Згадаєте мене у грудні 2020 року при курсі па18.
гадаєте я радий цим обставинам? Ні, бо сам по вуха у долярі.
Просто зло бере. У всім світі криза, а у нас гривнедепозитчики типу Долярчик жирують.
хочеш форумчанів навчити корисному, так у відповідь одні образи
як багато ж вас невдячних неуків
Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.
господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...
ввп - 80% экономика работает в тени.
20% упало на 5%
80% остальные рост 10%
приедут скоро прАституки МасквЫ, помогать поднимать эти 80%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:13
холява написав:reus
Я просто не хочу разводить демагогию про политику .
АДМИН МОЖЕТ НЕРВЫ ПОДПОРТИТЬ.
Мне про валюту интересней .
Вот тут, один добрый человек предупреждал о 15 мая и о каких то событиях по валюте .
Причем не один раз !
Валютчики сегодня предлагали по 26.92 , по 26,90 26,88 и агриколь ..... что же нас ждет ?
Только Юрий 61, только он знает ответы !!!
Как же не хватает его мнения !
Ну и еще одного гермафродита.
До местных выборов, думаю будем болтаться в коридоре 26-28, а там, как бог даст и МВФ
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:36
Вангую к концу месяца как всегда "ВНЕЗАПНО" переполнение нефтехранилищ, и последующий обвал сыровыны, рубля, и гривны. (И не только этого - но это касается нас больше всего).
ИМХО, если сейчас купить, а к концу месяца продать, - можно будет поиметь 4-5% маржи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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