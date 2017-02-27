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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5414541554165417>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я тоже за Смешко

дайте угадаю: и тоже во втором туре?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19

juristkostya

Почему Вы все угадываете ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19

  холява написав:Я тоже за Смешко голосовал

А Вы внимательно изучали его список кандидатов? Там ответы на многие вопросы.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:19

  холява написав:Прямо праздник жизни !
Экономическое и банковское чудо .
Никто не работает , не отправляет и не получает товар .
А жителям предлагают подешевевший доллар.


Добрый вечер,
головная контора получала весь прошлый год и до марта этого по фуре товара каждую неделю, сейчас перешли на режим одна фура импорта раз в три недели, нет заказов, всё замерло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:29

  холява написав:juristkostya

Почему Вы все угадываете ?

ой, та вы сами поглядите, насколько это весело: "я не за Зе, но за кого голосовал во втором туре - не скажу"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:37

reus

Я просто не хочу разводить демагогию про политику .
АДМИН МОЖЕТ НЕРВЫ ПОДПОРТИТЬ.
Мне про валюту интересней .
Вот тут, один добрый человек предупреждал о 15 мая и о каких то событиях по валюте .
Причем не один раз !
Валютчики сегодня предлагали по 26.92 , по 26,90 26,88 и агриколь ..... что же нас ждет ?
Только Юрий 61, только он знает ответы !!!
Как же не хватает его мнения !
Ну и еще одного гермафродита.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:02

холява
блин :shock: 15 мая уже завтра :mrgreen:
по поводу выборов.. анекдот:

Утром 8 ноября Хиллари сказала Биллу Клинтону:
— Сегодня ночью два президента США будут спать вместе.
Когда же она вернулась ночью домой, Билл спросил:
— Ну что, Трамп сюда приедет, или мне к нему?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:04

  vitaliian написав:
  xio13 написав:
  Yuri_61 написав:в держбюджеті ні слова немає про кредити від МВФ.

Запозичення - це під цінні папери (ОВДП).
Так хто з нас олень?
Згадаєте мене у грудні 2020 року при курсі па18.
гадаєте я радий цим обставинам? Ні, бо сам по вуха у долярі.
Просто зло бере. У всім світі криза, а у нас гривнедепозитчики типу Долярчик жирують.
хочеш форумчанів навчити корисному, так у відповідь одні образи
як багато ж вас невдячних неуків


Пряма мова: Все транши МВФ планируют потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 миллиардов гривен, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава Национального банка Яков Смолий.

господа финансисты объясните, как так может быть при рекордных дефицитах бюджета и падении ввп рекордно низкая учётная ставка? денег навалом / рисков ноль? где логика...


ввп - 80% экономика работает в тени.

20% упало на 5%

80% остальные рост 10% :) приедут скоро прАституки МасквЫ, помогать поднимать эти 80%

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:13

  холява написав:reus

Я просто не хочу разводить демагогию про политику .
АДМИН МОЖЕТ НЕРВЫ ПОДПОРТИТЬ.
Мне про валюту интересней .
Вот тут, один добрый человек предупреждал о 15 мая и о каких то событиях по валюте .
Причем не один раз !
Валютчики сегодня предлагали по 26.92 , по 26,90 26,88 и агриколь ..... что же нас ждет ?
Только Юрий 61, только он знает ответы !!!
Как же не хватает его мнения !
Ну и еще одного гермафродита.

До местных выборов, думаю будем болтаться в коридоре 26-28, а там, как бог даст и МВФ :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:36

Вангую к концу месяца как всегда "ВНЕЗАПНО" переполнение нефтехранилищ, и последующий обвал сыровыны, рубля, и гривны. (И не только этого - но это касается нас больше всего).

ИМХО, если сейчас купить, а к концу месяца продать, - можно будет поиметь 4-5% маржи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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