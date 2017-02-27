Додано: Чет 14 тра, 2020 22:37

reus



Я просто не хочу разводить демагогию про политику .

АДМИН МОЖЕТ НЕРВЫ ПОДПОРТИТЬ.

Мне про валюту интересней .

Вот тут, один добрый человек предупреждал о 15 мая и о каких то событиях по валюте .

Причем не один раз !

Валютчики сегодня предлагали по 26.92 , по 26,90 26,88 и агриколь ..... что же нас ждет ?

Только Юрий 61, только он знает ответы !!!

Как же не хватает его мнения !

Ну и еще одного гермафродита.