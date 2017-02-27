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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:43
Вкладчик1234 написав:
Вангую к концу месяца как всегда "ВНЕЗАПНО" переполнение нефтехранилищ, и последующий обвал сыровыны, рубля, и гривны. (И не только этого - но это касается нас больше всего).
ИМХО, если сейчас купить, а к концу месяца продать, - можно будет поиметь 4-5% маржи
Девушка танцует с теми кто кормит. Как мы можем знать, как нерезы будут ее кормить?? может она с нерезами провалится под сцену. Корпоративные облигации Турции 220млрд$. Гос. около 40.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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