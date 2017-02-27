Девушка танцует с теми кто кормит. Как мы можем знать, как нерезы будут ее кормить?? может она с нерезами провалится под сцену. Корпоративные облигации Турции 220млрд$. Гос. около 40.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Девушка танцует с теми кто кормит. Как мы можем знать, как нерезы будут ее кормить?? может она с нерезами провалится под сцену. Корпоративные облигации Турции 220млрд$. Гос. около 40.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:50
Нашел интересный ресурс. Вот ткнуть бы туда носом всех мышебратьев и адиннаротцев.
Рашисты окончательно раскрылись
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