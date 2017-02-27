RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5414541554165417

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 330
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Вангую к концу месяца как всегда "ВНЕЗАПНО" переполнение нефтехранилищ, и последующий обвал сыровыны, рубля, и гривны. (И не только этого - но это касается нас больше всего).

ИМХО, если сейчас купить, а к концу месяца продать, - можно будет поиметь 4-5% маржи


Девушка танцует с теми кто кормит. Как мы можем знать, как нерезы будут ее кормить?? может она с нерезами провалится под сцену. Корпоративные облигации Турции 220млрд$. Гос. около 40.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2829
З нами з: 22.12.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:50

Нашел интересный ресурс. Вот ткнуть бы туда носом всех мышебратьев и адиннаротцев.
Рашисты окончательно раскрылись
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21463
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2218 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5414541554165417
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1879, 1880, 1881
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18803 2297126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 01:20
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1555815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 85152
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.